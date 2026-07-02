中國程式設計師兼網紅Yapie程序員哥（本名楊平），曾因炒股慘賠130萬元人民幣（約台幣600萬元），而他近日接受採訪，竟透露靠AI寫歌在短短2個月就賺進18萬元人民幣（約台幣84萬元），他也親自示範用AI寫歌的教學過程，直接在各大社群平台瘋傳。
Yapie程序員哥日前曾因炒股慘賠130萬元人民幣而登上熱搜，而近日他接受訪問，透露當時炒股覺得能靠自媒體賺一波，所以在股市開盤時不看股票，反而去直播，結果兩邊都沒賺到，他也坦承：「對自媒體有錯誤認知。」並喊話大家不要幻想靠自媒體一夜暴富。
AI寫歌狂賺84萬元 他曬教學過程再賺一波
而之後他轉戰學習AI，並在2025年2月用DeepSeek生成歌詞，再用AI的作曲工具，在幾小時內就創作出他的爆紅歌曲〈七天愛人〉。歌曲上架後，直接於網路平台累積1億播放量，2個月就賺進18萬元人民幣的版權費。接著他乘勝追擊，將自己使用過程整理成免費教學分享到各大社群平台，透露只要設定好歌詞內容、曲風、樂器、節奏等，就能在幾分鐘創作出一首歌曲，再度引發超高討論，還被封為「中國AI音樂教父」。
他的超狂經歷也讓大家都非常驚訝，紛紛表示：「錢這麼好賺嗎」、「個人案例無法複製，就跟中彩券一樣」、「AI現在這麼厲害，竟然還能變現」、「AI用好了，也能提高收入。」但也有人認為，這過程可能事先花了不少成本，勸大家還是要自己學習怎麼善用AI。
資料來源：微博
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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而之後他轉戰學習AI，並在2025年2月用DeepSeek生成歌詞，再用AI的作曲工具，在幾小時內就創作出他的爆紅歌曲〈七天愛人〉。歌曲上架後，直接於網路平台累積1億播放量，2個月就賺進18萬元人民幣的版權費。接著他乘勝追擊，將自己使用過程整理成免費教學分享到各大社群平台，透露只要設定好歌詞內容、曲風、樂器、節奏等，就能在幾分鐘創作出一首歌曲，再度引發超高討論，還被封為「中國AI音樂教父」。
他的超狂經歷也讓大家都非常驚訝，紛紛表示：「錢這麼好賺嗎」、「個人案例無法複製，就跟中彩券一樣」、「AI現在這麼厲害，竟然還能變現」、「AI用好了，也能提高收入。」但也有人認為，這過程可能事先花了不少成本，勸大家還是要自己學習怎麼善用AI。
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