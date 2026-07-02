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2026年世界盃足球賽32強淘汰賽，日本在對決巴西的比賽中慘遭巴西逆轉，無緣晉級。這場比賽吸引許多到場加油的日本球迷和日本媒體。沒想到，在日媒富士電視台女主播遠藤玲子於場外連線時，突然遭到一名穿著金色緊身衣的怪異男子熊抱，畫面緊急中斷，引發熱議。這段畫面在社群平台X上引發日本民眾激烈討論，富士電視台正進行新聞節目《Live News α》中，女主播遠藤玲子親自來到休士頓場外，現場氣溫高達36度，相當火熱，不論巴西和日本隊的球迷都相當熱情。沒想到，一名身穿全身金色緊身衣，胸前掛上日本國旗的男子闖入了鏡頭，對著鏡頭熱血大喊，「日本對巴西，日本會以3比2贏球！」在喊完後，從背後突襲遠藤玲子，強行將她抱住，讓她受到一些驚嚇，接著鏡頭立刻切回棚內，引發議論。事實上，這名男子就是日本知名搞笑藝人江頭，他在本屆世界盃也遠赴美國，值得注意的是，他在去年曾在節目中半裸上身，以吐舌親吻的動作，追逐女藝人永野芽郁，把她嚇得當場落淚，一度在日網被炎上。這一動作再度讓日本網友議論，「到底要把性騷擾當作搞笑到什麼時候？」、「這是放送事故嗎？畫面切掉了」；但也有人認為，「這就是江頭的正常操作，不如說沒有在直播中脫衣服，反而比以前變得溫和了」。