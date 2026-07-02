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推6款聯名造型 融入日系風格

▲本次推出6款YOASOBI聯名英雄造型。（圖／暴雪娛樂）

探索角色背後故事 YOASOBI為此創作新歌

暴雪娛樂旗下知名遊戲《鬥陣特攻》宣布，將和日本超人氣雙人音樂組合「YOASOBI」合作，於即日起到7月21日展開跨界聯名活動，包括6款傳奇英雄造型、專屬配樂、動畫MV及地圖更新，今（2）日也公布YOASOBI和《鬥陣特攻》合作的全新創作歌曲〈Orion〉30秒預告MV，讓玩家搶先體驗。《鬥陣特攻》× YOASOBI聯名活動中，一共推出「龍魂巨星」半藏與源氏、「御狐巨星」霧子、「魂靈巨星」瑞稀、「太空巨星」朱諾、「烈焰巨星」安燃6種造型，設計加入YOASOBI的日式漢字、霓虹色彩等元素點綴，整體造型也加入強化版環境視覺特效。遊戲內部的舞蹈表情，也增加專門為本活動推出的官方音樂與編舞，加上外觀物品、地圖更新，讓玩家們可在遊戲中深度感受YOASOBI的魅力。本次活動中，將帶領玩家深度了解島田家族的背景故事，將以霧子為視角出發，回顧她與源氏、半藏的深厚情誼，並探索彼此疏離，到在掙扎中尋找自我身分的過程，YOASOBI也根據最新短篇故事，編寫新曲與動畫MV，讓玩家更加投入角色間的故事。YOASOBI這次特別為短篇故事創作新歌曲〈Orion〉，今（2）日搶先公開30秒預告MV，玩家可先一窺故事內容，與音樂風格。