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日本女星橋本愛在拍攝新劇《夫婦別姓刑警》時，爆出遭到合作演員佐藤二朗衝進休息室騷擾，起因是兩人在拍攝時有著一次肢體接觸，但因為橋本愛恐男，對異性互動心生恐懼，讓佐藤認為橋本愛沒有演員的自知，最後事件演變成為「嚴重騷擾事件」，為此男方昨（1）日發聲回應，透露自己早就忍無可忍，希望社會趕快還自己清白。根據《週刊文春》報導，今年3月拍攝《夫婦別姓刑警》時期，佐藤二朗臨時以雙手捧住橋本愛臉頰（佐藤方則稱僅以手指碰觸下巴，提醒眼神方向），希望可以即興發揮呈現畫面感。但橋本愛過去有著被性騷擾過往，因此留下心理創傷，開拍前就告知製作單位希望避免肢體接觸，然而，製作人卻只告訴佐藤的經紀人，卻未轉達給本人，導致雙方資訊落差，埋下衝突導火線。事後橋本愛提出抗議，佐藤二朗得知後衝進休息室質問：「如果有限制，應該早點講清楚！」聽說橋本愛嚇得當下痛哭；一個月後，佐藤二朗又再次在休息室怒斥她：「如果妳不能接受肢體接觸，就不該接演夫妻角色」、「妳根本不配當演員」，之後更是刻意冷落橋本愛，不回應問候、刻意嘆氣，使得電視台高層親自到場協調，最後橋本愛身心狀況差到取消宣傳行程，連殺青戲也不拍了。對此，富士電視台委外調查，認定佐藤二朗的行為是「嚴重騷擾」，讓佐藤二朗氣得發文喊冤「我真的忍耐到極限，說過多少次這部戲我不拍了，讓我下車。」希望真相能夠水落石出，同時他的經紀公司也否認騷擾指控，認為佐藤的行為只是基於專業立場，且演員若是有特別要求本來就應該先提出，而不是事後放馬後炮，目前事件還在各執一詞中，真實拍攝情況尚未公開。