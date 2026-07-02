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台北市長蔣萬安不僅在城市治理創下政績，同時對內政議題積極表態，日前更拋出「廢除監察院」主張，也被視為釋出參選總統的訊號。對此，作家趙曉慧直言，蔣萬安目前穩居泛藍陣營的人氣王，連台中市長盧秀燕都要讓其三分，但她也示警，台北市的溫室，養不出能承受台灣海峽狂風暴雨的戰將。趙曉慧分析，蔣萬安之所以在最新民調中能夠大贏對手沈伯洋，除了選民結構「藍大於綠」的因素外，還包括了沒有致命的失誤、蔣家光環，以及身材管理等方面，當沈伯洋的「咄咄逼人」和蔣萬安的「優雅得體」一對比，很多只看畫面的游離選民，直覺上反而會把同情與好感投向蔣萬安。趙曉慧續指，蔣萬安已被寄與厚望，帶領國民黨在2032年重返執政，但在台北市吃得開的這一套「視覺管理、不沾鍋、靠小抄、交給專業幕僚」精緻模式，一旦放到全台性的總統大選，未必稱心如意，更恐面臨毀滅性的考驗，屆時他若遇到副總統蕭美琴、行政院副院長鄭麗君這類敵手，她直言：「台北市的溫室，養不出能承受台灣海峽狂風暴雨的戰將。」趙曉慧強調，在國際政治與大國博弈之下，國家領導人只賣「優雅」，但這只能當作點綴的佐料，吃不開反而非常危險，也就是說，蔣萬安的優雅會被視為軟弱，而在優雅底下的「實力與意志」才是主菜。她形容，在殘酷的國際局勢面前，蔣萬安一身優雅精緻的手工西裝，恐怕只會變成一件國王的新衣，被風暴吹得一絲不掛。