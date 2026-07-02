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▲富邦悍將下半季首波主題日「城堡密語」，7月11日、12日與知名密室逃脫品牌「MISS GAME」 攜手合作。（圖／富邦悍將提供）

中華職棒富邦悍將下半季第一檔主題日「城堡密語」，將在7月11日至7月12日在新莊棒球場盛大登場！廣受球迷好評的尋寶與解謎玩法今年再度迎來全新升級，由住在新莊城堡的「Frankie（富藍奇）」與「Bonnie（邦妮）」擔任主角，偷偷在城堡各處留下神秘線索與小考驗，另外還邀請到悍將今年新加入的團寵，在二軍一路長大的「隊鴨」來到新莊棒球場，為悍將開出精彩好球！身為新莊城堡的靈魂人物「悍將雙寶」Frankie和Bonnie，這次不只主辦城堡冒險的謎題， 還將擔任7月11日比賽賽前的開球嘉賓，富邦悍將本次特別與知名密室逃脫品牌「MISS GAME」 攜手合作，與悍將雙寶聯手在球場外設下層層的任務關卡，將整個新莊城堡直接變成大型解謎現場，從踏入球場的那一刻起，探索的旅程便已開始，只要在活動期間成功解開Frankie與Bonnie留下的謎題任務，即可獲得每日限定的「吉祥物的神秘拼圖」，11日贈送Frankie款、12日Bonnie 款，數量有限、送完為止。最終謎題的線索將指向牠的名字！7月12日則請到「悍將團寵」隊鴨來到新莊城堡，今年在二軍一路長大、默默在牛棚旁觀察並陪伴選手們訓練的「小女鵝」隊鴨，這一次將首次站上新莊球場的投手丘，完成屬於自己的開球處女秀！究竟這一球會不會成為解開最終謎團的關鍵?邀請全場球迷一同進場見證最可愛的開球！除了燒腦的解謎活動，富邦悍將也準備豐富的進場贈品要送給悍將家人們，只要憑票進場的球迷朋友，就有機會獲得「城堡迷宮鑰匙圈」（數量有限、發完為止），讓大家隨身帶著動腦小任務隨時隨地動動腦，尋找隱藏在球場外的線索。另外還有悍將團寵「隊鴨胸章」、 Julie’s茱蒂絲餅乾（口味隨機發放）、伯朗深煎咖啡（口味隨機發放），數量有限、發完為止，更多活動詳情請鎖定富邦悍將官方粉絲團。