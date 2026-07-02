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國民黨主席鄭麗文訪美評價兩極，更遭美國參議員戴恩斯打臉沒碰面。立法院前院長王金平今（2）日表示，鄭麗文有跟他說見到的人，但她說不方便講，所以他也不方便講，但有些相當重要的人物的確沒錯。至於是否認為別再提中國國家主席習近平，他說各種聲音相信鄭麗文會聽到，會調整達到輔選效果，看清情勢。立法院前院長王金平今出席北市木柵指南宮孚佑帝君成道1146周年慶祝紀念三獻大典，被問到黨主席鄭麗文敗票一事，他說一個人事沒有完美的，就是盡量追求完美，應該會繼續調整自己。對於黨內建議不要再提習近平，王金平說，各種聲音相信鄭麗文也會聽到，看看實際反應狀況，她應該會調整盡量達到輔選效果，這是最重要的，所以她應該會適度自我認知、看清情勢，如果有必要強調她當然會繼續強調，若不必要就會調整。王金平表示，鄭麗文是一個很聰明、智慧很高的領導人，所以當然希望輔選成功。