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發售日期提前至9月4日 NS2數位版要重新預購

【発売日変更のお知らせ】



『鬼武者 Way of the Sword』を応援、楽しみにしてくださりありがとうございます。

本作をより早く皆様にお届けできるよう、このたび発売日を2026年9月25日(金)から9月4日(金)へ変更することといたしました。



この変更に伴いダウンロード版『鬼武者 Way of the… pic.twitter.com/qirmbSlmRr



— 「鬼武者」シリーズ公式 (@onimusha_capcom) July 2, 2026

《鬼武者》睽違20年本作 主角重生擁鬼力

《鬼武者 Way of the Sword》相關資訊

期待《鬼武者》的玩家不用等到9月底了！CAPCOM今（2）日宣布，劍鬥動作遊戲《鬼武者 Way of the Sword》發售日期將從9月25日，提早到9月4日，數位版的早期預購特典也會調整時間，預購Nintendo Switch 2數位版的玩家要注意，原本的預購訂單將被取消，需要重新預購。CAPCOM今（2）日在《鬼武者》官方X發文表示，感謝各位玩家對於《鬼武者 Way of the Sword》的支持與期待，為了能讓大家更早玩到這款遊戲，官方決定將發售日期從原定的2026年9月25日，提前到9月4日，官方也提醒，因為發售日期變更，Nintendo Switch 2數位版預購訂單將被取消，玩家需要重新預購。遊戲體驗版也會進行更新作業，不過這次更新只是為了調整發售日期，不會新增體驗版內容。為了因應發售日期調整，《鬼武者 Way of the Sword》數位版的早期購入特典的發放時間，將調整成以下日期：PlayStation 5、Xbox Series X|S、Windows、Nintendo Switch 2： 到 2026年9月24日 23：59 止Steam、Epic Games Store： 到 2026年9月26日 08:59 止《鬼武者 Way of the Sword》是《鬼武者》系列睽違20年推出的全新本作，遊戲背景為江戶時代初期京都，講述宮本武藏為了成為天下無雙的強者，踏上周遊各國的修行之旅。但宮本武藏在修行中被幻魔襲擊身亡，原本死亡的宮本武藏卻奇蹟般甦醒，並發現自己擁有「鬼之籠手」及「鬼力」，宮本武藏也決定在妖魔肆虐的世界中，斬殺妖魔，不斷尋求戰鬥的意義。2026年9月4日1990元起到2590元PlayStation 5 、 Xbox Series X|S 、Windows、 Steam 、Epic Games Store、Nintendo Switch 2繁體中文等14種語言限制級