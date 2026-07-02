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紐約洋基隊今（2）日在主場迎戰底特律老虎，雖然全場敲出7支安打還比對手多1支，但仍在延長賽第11局上半徹底崩盤狂丟4分，最終2：6不敵老虎。洋基主場系列賽慘遭橫掃，悲慘吞下7連敗，這也是球隊自2023年8月以來的最長連敗紀錄。賽後，近期陷入打擊低潮的中外野手貝林傑（Cody Bellinger）面對紐約媒體的逼問，再也壓抑不住挫折情緒，在鏡頭前罕見飆粗口痛罵：「現在的感覺真的他X的爛透了。」洋基隊目前的攻守失衡，與陣中當家主砲「法官」賈吉（Aaron Judge）的缺陣有絕對關係。現年34歲的賈吉因遭遇右側肋骨疲勞骨折，自6月2日起就高掛免戰牌，目前即將再度接受精密的影像檢查，至今還是沒有明確的回歸時間表。賈吉今日賽前也重話提醒隊友：「我們現在顯然有一點失去了專注力，大家必須把魂拿回來。」然而，頂替中心打線的打者們卻未能挺身而出。今年30歲、擁有10年大聯盟資歷的強打貝林傑，近期打擊手感徹底結冰。他今日單場5打數繳白卷，近6場比賽累積23個打數僅敲出可憐的1支安打，期間不僅全壘打掛零，連打點也進帳不了一分，賽後打擊率跌破至.258，成為球隊進攻端的最大斷層。「這真的他X的爛透了，這是一種很狗屎的感覺。」貝林傑賽後接受《SNY》採訪時說道：「你渴望為球隊做出貢獻，但你卻沒有成功，這讓人感到無比沮喪。現在我們唯一能做的，就是繼續努力、咬牙撐過去，想辦法回到贏球的軌道上。」除了打線疲軟，防守端更是洋基這波連敗最大的災難。數據血淋淋指出，洋基隊在近期的連敗期間，防守陣容竟然狂送高達10次失誤，導致全隊在這段期間有多達17分的掉分完全不是投手的自責分。漏洞百出的守備重創投手群信心，也屢屢在關鍵時刻葬送贏球機會。洋基這波噩夢始於6月25日客場不敵宿敵紅襪隊，隨後便遭遇連續兩個系列賽慘遭對手橫掃的窘境。這波7連敗是洋基隊自2023年8月吞下9連敗以來，隊史近3年來的最慘紀錄。球隊上一次贏下系列賽，已經要追溯至6月中旬同樣對戰老虎的時候。洋基隊將獲得一天的喘息時間，隨後在主場迎戰明尼蘇達雙城隊，展開新一輪的三連戰，屆時全隊勢必得傾盡全力，試圖在紐約主場止住這波失控的連敗泥淖。