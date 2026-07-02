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全球人壽與兆豐銀行攜手推出美元收付的「全球人壽金滿益利率變動型美元終身壽險（定額給付型）」和新台幣收付的「全球人壽兆得助利率變動型終身壽險（定額給付型）」，不僅分別滿足客戶壽險保障、資產傳承、認知功能障礙保險、意外保障等需求，更提供美元和台幣雙幣別配置選擇，並搭配短中長三種繳費方式，為客戶提供全方位專屬保險規劃。「全球人壽金滿益利率變動型美元終身壽險（定額給付型）」，結合壽險保障、資產傳承、認知功能障礙保險金等三合一優勢，針對銀行四大客群：青壯年家庭支柱、高資產傳承客戶、失智家族病史及關懷族群、美元資產布局，並搭配短中長三種繳費方式供客戶自行選擇。其商品特色包括：保障傳富、認知功能障礙給付、主約2~6級失能豁免保險費，6/8年期另可選擇自費附加豁免保險費附約，可啟動雙豁免貼現機制。其中認知功能障礙係指保險人經專科醫師診斷判定為持續失智狀態（係指按「國際疾病傷害及死因分類標準」第十版（ICD-10-CM），如保單條款附表七所列項目），且依「臨床失智量表」（CDR） 評估達中度（含）以上（即CDR大於或等於2分，非各分項總和）者。被保險人經醫院專科醫師診斷確定符合認知功能障礙，並於免責期間屆滿時仍生存且持續符合認知功能障礙者，即按診斷確定日當時之基本保險金額為基礎計算之保險費總和的6%給付「認知功能障礙保險金」，且身故或完全失能時不扣除已領之「認知功能障礙保險金」，能作為客戶早期的醫療或照護補貼。「全球人壽兆得助利率變動型終身壽險（定額給付型）」，結合壽險保障、資產傳承、4項意外，針對銀行四大客群：經常出行的商務人士上班族、肩負家庭重責的三明治族、高資產傳承客戶、屆退休的樂齡族，並搭配短中長三種繳費方式供客戶自行選擇，提供客戶專屬的保險規劃。其商品特色，包括以新台幣為貨幣單位，免除了匯兌風險；除財富傳承、壽險保障功能外，並提供4項意外給付、主約2~6級失能豁免保險費，6/8年期另亦可選擇自費附加豁免保險費附約，可啟動雙豁免貼現機制。此次全球人壽攜手兆豐銀行，特別為兆豐銀行客戶規劃專屬保險商品：美元「金滿益」與台幣「兆得助」，不但提供兩種幣別自由選擇，且兩檔保險商品的特性皆以壽險保障為主，再各自搭配附屬保障權益，美台雙重保障為您建構更完整的守護範圍，欲了解詳情，請洽兆豐銀行各分行理財專員。*本新聞僅供參考，詳細保單內容以保單條款為準，客戶投保前應詳細閱讀保單條款內容。