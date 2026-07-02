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失言？許忠信突提沈一鳴「沒想到他會掉下來」

許忠信提可利用山區優勢記錄中國船艦吃水深度

許忠信失言引網友炸鍋 挨轟「沒人性」

前空軍參謀總長沈一鳴2020年不幸墜機身亡，民眾黨立委許忠信昨（1）日質詢國防部長顧立雄時竟突然稱「看到名字覺得他會沖天，只是沒想到他會掉下來！」，引起輿論一片譁然。立院外交及國防委員會昨邀請國防部、外交部、海巡署、陸委會進行「中國船舶常態化巡弋我國海域之因應作為」報告並備詢，許忠信質詢顧立雄時突然表示，「不用怕中國艦艇來圍巡台灣，只要我們有充分準備！部長非常聰明，律師界比他聰明的律師不多，難怪賴總統能用顧立雄來當部長。」許忠信接著說：「我長期當空軍權益保障委員，看到空軍健兒，包括沈一鳴還是少將時，我看到他的名字，覺得這個人會一鳴沖天，果然成為司令！我只是沒想過他會掉下來而已！」許忠信話講到這裡，現場一片靜默，沒有人作聲，許忠信更稱：「所以各位今天看到國軍、國防部這麼多英挺將領，我們不用怕，部長是否可以接受我從歷史上得到的知識、粗淺的看法嗎？」，顧立雄則相當尷尬地回應：「根據委員的指導，我們來研究一下如何進行。」事實上許忠信昨在質詢時提到的是，1905年的日俄戰爭時，日本軍方當時利用苗栗山區的地理優勢，發現中國船吃水不深，藉此判定缺煤和其之後的路線。而同樣地，台灣遇上中國船艦，具有中央山脈優勢，只要記錄中國船艦「甲板和海平面的距離」，就可保障台灣安全。沈一鳴當年搭乘空軍UH-60M黑鷹直升機，卻不幸遭遇空難，墜毀在新北烏來山區，造成共8名將士罹難，沈一鳴身後則獲時任總統蔡英文頒發「青天白日勳章」。針對許忠信失言，社群平台Threads上的網友已炸鍋，紛紛怒轟許忠信「民眾黨竟然有人長期擔任空軍權利保障委員，幹嘛還要各種凍刪預算」、「沒水準的民眾黨委員，誰會希望飛機掉下來」、「真是晚節不保，愧對李登輝總統當年對他的照顧」、「超級沒水準的，成大法律系教授」、「怎麼看似正常人到民眾黨都變得怪怪的」、「好缺德，很冷血的心態！」、「官癌發作成這樣」、「爛死！這種發言根本沒人性」等。