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民進黨台北市長參選人沈伯洋日前出席基層座談會，在談論台北未來十年願景的市政影片中，他提到「市立萬芳醫院要怎麼變成一個好的醫學中心？」遭議員鍾沛君吐槽萬芳醫院早在2004年就通過醫學中心評鑑。台北市長蔣萬安今（2）日也大酸，只要長期在地方耕耘，就一定能理解，「在地人攏了解（台語）」。蔣萬安今出席木柵指南宮三獻大典，被問到沈伯洋稱要把萬芳醫院升級成好的醫學中心？蔣萬安說，萬芳醫院一直以來長期守護包括大文山地區急重症的醫療照顧，萬芳醫院一直以來長期守護，包括大文山地區急重症的醫療照顧。2004年晉升為醫學中心，之後2006年成為全臺灣首家JCI國際醫院評鑑的醫學中心，更在2026年Newsweek全球最佳智慧醫院的名單當中榜上有名。蔣萬安說，一直以來不只是指南宮和萬芳醫院的密切合作，以及相關的捐贈計畫，指南宮一直是地方上非常重要的信仰中心，萬芳醫院又是守護鄉親的醫學中心，所以只要是長期在地方耕耘、深入基層、腳踏實地，就一定會理解這地方長期付出的重要力量，在地人攏了解。另外，近日好幾款大豆油被驗出致癌物，衛生局是否有掌握流向？蔣萬安表示，已經要求衛生局即刻的啟動稽查，來確定市面上全面下架；同時也會即刻去釐清案情，並且了解責任歸屬；也已經全面要求業者說明整個生產批號、流向，要求他們提出完整的銷毀計畫；同時法務局消保官也即刻做好各項準備，包括產業局市場處，也要求各市場自治會自主檢查全面下架。