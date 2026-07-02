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▲總統賴清德、民進黨台北市長參選人沈伯洋出席指南宮恭祝孚佑帝君成道1146周年三獻大典。（圖／記者朱永強攝）

▲台北市長蔣萬安、立委沈伯洋出席指南宮恭祝孚佑帝君成道1146周年三獻大典。（圖／記者朱永強攝）

北市府規劃在信義區人行道設置要價744萬元的智慧遮陽傘，而西門町近日也出現40萬元的遮陽傘，台北市長蔣萬安則說，「信義商圈會特別考量周遭環境比較時尚」，引起外界批評，不過，他今（2）日緩頰說，「台北市各地都非常時尚且有特色」。對此，沈伯洋受訪時直言，遮陽固然重要，但樹木不該因此被犧牲，遮陽傘也不應依地區而有所分別。台北指南宮上午舉行成道大典，總統賴清德、蔣萬安、沈伯洋等人同台；賴清德在進場時，與蔣萬安握手致意，兩人座位被安排在走道兩側，幾乎無互動，而蔣萬安致詞後，也主動向沈伯洋握手、致意。就遮陽傘議題，沈伯洋提到，這就是今天廟方，還有他不約而同地再度提到的「真善美」，「美」指的就是均衡，「均衡的意思就是不能犧牲其他的事，去換我們自己認為要的」；沈伯洋提到，遮陽對市民來講是重要，但樹也非常重要，因此必須注意如何達到均衡，尤其信義和西門町的居民曬的是同一顆太陽，遮陽傘也不應該有所分別。就萬芳醫院議題，沈伯洋表示，他一直不知道為什麼網路上有這樣的造謠，他之前才剛拜會過萬芳醫院，與院方討論如何把量能撐起來、讓資源留在文山，「我把口號喊出來之後，不知道為什麼反而有造謠，說我不知道有醫學中心，這是一件極其詭異的事」。對於蔣萬安質疑沈伯洋不夠了解地方，沈伯洋提到，他前陣子才剛拜會過萬芳醫院，與他們討論如何增加專科的量能、如何留住人才、如何募款能有更多醫療設備等，讓在下一次評鑑能夠往前，這對文山、在地區民非常重要，「我想這跟了解不了解在地，應該是完全背道而馳」；他提到，不管是景美的發展，還是二格山系步道該怎麼做，他們都有提過方案，「這正是我們在地的證明」。另外，民進黨立委王世堅預測蔣萬安要選2028年總統一事，沈伯洋說，尊重王世堅想法，還是希望蔣市長能專注在市政上，針對市民的要求有所回應，這是大家的期待。