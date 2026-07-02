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台北市長蔣萬安今（2）日和對手沈伯洋、總統賴清德一同出席木柵指南宮活動。賴清德致詞時意有所指說，內湖淹水罕見，希望各縣市政府有淹水就要檢討原因，若有不足之處，就應該提出治水計畫，更重提總預算至今還未通過，導致治水預算無法推動。蔣萬安致詞時則回嗆，「台灣最不缺的就是相互指責，製造更多的政治口水，我們需要的是團結一致面對各項的天然災害」；更說「台灣任何一位領導者，都要以蒼生為念、以民為本，拒絕製造仇恨跟對立」，雙方隔空互槓，互不相讓。總統賴清德今出席指南宮三獻大典致詞時，針對淹水一事直言，現在預算還沒有通過，要懇請立法院不分朝野黨團，讓中央政府總預算能迅速通過，總預算沒有通過，除了治水預算沒有辦法推動外，災害防備金、第一預備金、第二預備金都沒有辦法動用，這不是可以移緩救急就可以解決。他表示，現在已經七月初，但中央政府總預算還沒通過，更何況現在雨季，颱風也即將來到，他再次懇請，朝野立委一起合作，以人民的生命財產安全為念，也以國家的經濟發展為念，迅速通過中央政府總預算。賴清德更說，這一次內湖淹水比較罕見，就他所知道，在員山子分洪完成之後，汐止就少有淹水，連帶的內湖也少有淹水，特別是過去內湖淹水的地方是在大湖山莊，當今年淹水的地方，大概4、50年來比較少看到，因此他希望各縣市政府，有淹水的地方都要去檢討，真正淹水的原因為何，若有不足之處，就應提出治水計畫，中央一定會大力支持，「不分藍綠、也不分南北，我們把治水的工作做好」。接續致詞的蔣萬安則說，面對極端氣候，中央地方一定是攜手合作，共同面對，台灣最不缺的就是相互指責，製造更多的政治口水，他們需要的是團結一致面對各項的天然災害，身為台北市長，他一定全力以赴，也同樣的，每次來向孚佑帝君參拜，也都會祈求台灣風調雨順、國泰民安，台北市闔境平安、百業昌隆。蔣萬安表示，希望在台灣任何一位領導者，都要以蒼生為念、以民為本，拒絕製造仇恨跟對立，應該要攜手為民生經濟，推動更多的建設和政策。