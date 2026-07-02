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許忠信質詢時顧立雄時突然語出驚人

許忠信當晚聲明道歉：會更謹言慎行

許忠信隔日改口拒道歉：沒有要消費沈一鳴

民眾黨立委許忠信昨（1）日質詢國防部長顧立雄時，原本談及面對中國艦艇圍巡台灣不必恐懼，只要國軍有充分準備即可，並稱讚顧立雄聰明，不過，他接著卻突然提到已故前參謀總長沈一鳴，並語出驚人稱「沒想到他會掉下來」，引發爭議。而許忠信昨晚道歉後，今日受訪時又改口，認為自己沒有道歉必要。許忠信昨在質詢顧立雄時表示，自己長期擔任空軍權益保障委員，曾見過許多空軍健兒，包括沈一鳴還是少將時，他看到沈的名字，就覺得此人會「一鳴沖天」，後來果然成為司令。不過，他隨後脫口稱，「我只是沒想過他會掉下來而已」，此話一出，現場一片靜默。針對外界痛批他開「地獄梗玩笑」，許忠信昨晚透過辦公室發表聲明致歉，表示自己只是單純惋惜好友為國犧牲，並非有意拿國軍殉職將領的悲劇作為閒話，如有造成任何對往者不敬之意，他對此表達抱歉，未來質詢會更謹言慎行。不過，許忠信2日受訪時又改口表示，相關報導是媒體斷章取義，強調自己質詢內容是在肯定空軍與陸軍，也是在提醒國防部面對中國聯合軍演不必擔心。他說，自己跟空軍關係密切，沈一鳴是國家人才，司令發生這樣不幸的事情，他不可能消費對方，「我完全沒有要消費沈一鳴，所以沒有道歉的必要。」許忠信並表示，希望外界將焦點放回國防安全，以及中國船舶常態化干擾我國海域的因應作為。