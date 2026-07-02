全新韓劇《金特務：本色回歸》在6月26日上線後，火速引發大量好評，不僅登上Netflix台灣排行榜節目類冠軍，還打敗超人氣韓劇《鐵拳教育》，奪下Netflix全球非英語影集排行榜第3名，氣勢非常驚人。《NOWNEWS今日新聞》也為讀者們整理這部由男神蘇志燮主演的全新韓劇懶人包，讓大家劇情、角色、亮點、收看平台一次看。
📌以下為本文重點：
《金特務：本色回歸》劇情大綱
《金特務：本色回歸》角色介紹
《金特務：本色回歸》收看平台
《金特務：本色回歸》必看亮點
《金特務：本色回歸》劇情大綱
《金特務：本色回歸》改編自網漫《金部長》，劇情講述曾是北韓頂尖特務的金部長，為實現亡妻的遺願，隱姓埋名成為平凡、懦弱的單身爸爸，隱身在銀行中當會計組部長。但在得知心愛的女兒敏智經歷校園霸凌而無故失蹤，並捲入龐大犯罪勢力時，他被迫解封昔日的超強戰鬥力、重回危險世界，與兩位好友聯手對抗暗黑組織、展開充滿殺氣的復仇計畫。
《金特務：本色回歸》角色介紹
金部長（蘇志燮 飾）
過去曾是讓南韓與北韓皆極度警戒、聞風色變的傳奇秘密特工，在妻子過世後，為達成她的遺願，偽裝成相生儲蓄銀行會計組部長「金部長」，過著忍氣吞聲、每天為生活奔波的中年單親爸爸生活，但在得知女兒失蹤後，他馬上脫去偽裝、重新大開殺戒。
成漢洙（崔代勳 飾）
金部長的老戰友，也是前奧運跆拳道金牌得主，專長是誇張的1440度迴旋踢，過去同樣是身手不凡的秘密要員，平時以開道館作為掩護隱藏過去，在金部長為了女兒展開行動時，義不容辭加入救援隊伍。
朴鎮哲（尹敬浩 飾）
金部長的老友，曾是活躍於戰場、連國家都難以控制的「戰場之神」傳奇軍人。現擔任海軍陸戰隊戰友聯合會的志工，並以女兒「多彬爸爸」的身分為最大驕傲，同樣是個不能碰觸女兒底線的超級女兒傻瓜。
朱江燦（朱相昱 飾）
住學建設公司代表，表面上是成功的企業家、政商關係良好的社會名流，但私底下卻是個手段狠辣、為了利益不擇手段的幕後黑手。他與金部長女兒的失蹤案、以及背後的龐大陰謀有著密不可分的關係。
鄭尚雅（孫娜恩 飾）
相生儲蓄銀行的代理，同時也是金部長的職場同事，在金部長與女兒陷入危機時在旁提供支援，但表面之下似乎也隱藏著不為人知的秘密，是影響劇情走向的關鍵人物。
朴江城（金成圭 飾）
從北韓派遣至南韓執行秘密任務的頂尖北韓特工，金部長的同期兼唯一同志朴英光的弟弟，受到命令到南韓捕捉金部長。
金敏智（徐貹旼 飾）
金部長的女兒，松仁高中二年級生，長期被同學霸凌，在被霸凌者施暴撞到頭流血昏迷後，被誤認為已死亡。
《金特務：本色回歸》收看平台
《金特務：本色回歸》在2026年6月26日開播，全劇共12集，每周五、六各更新一集，可在Netflix觀看。
《金特務：本色回歸》必看亮點
蘇志燮男神回歸 再演特務秀超強打戲
韓劇男神蘇志燮時隔一年回歸小螢幕，並繼《我身後的陶斯》、《無赦之仇》後，三度飾演特務，拳拳到肉、乾淨俐落的精采打戲，以及男神超狂的六塊腹肌，都成為粉絲們必看的原因之一。
大叔團組「父仇者聯盟」 為愛女踏入危險
劇中飾演朴鎮哲的尹敬浩，與飾演成漢洙的崔代勳，在得知好友金部長的女兒失蹤後，脫去平凡偽裝，義無反顧的踏入危險，組成「父仇者聯盟」，加入對方的救女行動。3位演技派同框飆戲，不僅化學反應十足，還包辦了劇中許多黑色幽默的笑點。
韓觀眾報恩入坑收視狂飆 還打敗《鐵拳教育》
據韓媒報導，蘇志燮一直以來都大力協助多部獨立電影與文藝片，他也曾在節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》透露，自己十多年來透過經紀公司51K、與「찬란（Cinelux）」的電影社，自己掏錢引進、投資了30多部不同類型、極具藝術價值的小眾電影及文藝片，包含《夢想之地（Minari）》、《仲夏魘（Midsommar）》等。
因此這次他以新劇回歸，也引來許多觀眾發起「報恩觀劇（보은 시청）」的活動，第二集全國收視率就飆升到15.7%，成為SBS在2026年收視最高的戲劇，也是繼2021年的《Penthouse上流戰爭3》後，時隔5年再有SBS戲劇於第二集突破15%收視率的紀錄。除此之外，該劇在Netflix也獲得好成績，一上線就迅速席捲全球，在台灣、韓國、越南、新加坡等8個地區奪下冠軍，還衝上Netflix全球節目榜第3名，在80個國家都名列前茅，直接打敗了大熱劇《鐵拳教育》，才播出兩集氣勢就非常驚人。
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《金特務：本色回歸》劇情大綱
《金特務：本色回歸》角色介紹
《金特務：本色回歸》收看平台
《金特務：本色回歸》必看亮點
《金特務：本色回歸》劇情大綱
《金特務：本色回歸》改編自網漫《金部長》，劇情講述曾是北韓頂尖特務的金部長，為實現亡妻的遺願，隱姓埋名成為平凡、懦弱的單身爸爸，隱身在銀行中當會計組部長。但在得知心愛的女兒敏智經歷校園霸凌而無故失蹤，並捲入龐大犯罪勢力時，他被迫解封昔日的超強戰鬥力、重回危險世界，與兩位好友聯手對抗暗黑組織、展開充滿殺氣的復仇計畫。
《金特務：本色回歸》角色介紹
金部長（蘇志燮 飾）
過去曾是讓南韓與北韓皆極度警戒、聞風色變的傳奇秘密特工，在妻子過世後，為達成她的遺願，偽裝成相生儲蓄銀行會計組部長「金部長」，過著忍氣吞聲、每天為生活奔波的中年單親爸爸生活，但在得知女兒失蹤後，他馬上脫去偽裝、重新大開殺戒。
成漢洙（崔代勳 飾）
金部長的老戰友，也是前奧運跆拳道金牌得主，專長是誇張的1440度迴旋踢，過去同樣是身手不凡的秘密要員，平時以開道館作為掩護隱藏過去，在金部長為了女兒展開行動時，義不容辭加入救援隊伍。
朴鎮哲（尹敬浩 飾）
金部長的老友，曾是活躍於戰場、連國家都難以控制的「戰場之神」傳奇軍人。現擔任海軍陸戰隊戰友聯合會的志工，並以女兒「多彬爸爸」的身分為最大驕傲，同樣是個不能碰觸女兒底線的超級女兒傻瓜。
朱江燦（朱相昱 飾）
住學建設公司代表，表面上是成功的企業家、政商關係良好的社會名流，但私底下卻是個手段狠辣、為了利益不擇手段的幕後黑手。他與金部長女兒的失蹤案、以及背後的龐大陰謀有著密不可分的關係。
鄭尚雅（孫娜恩 飾）
相生儲蓄銀行的代理，同時也是金部長的職場同事，在金部長與女兒陷入危機時在旁提供支援，但表面之下似乎也隱藏著不為人知的秘密，是影響劇情走向的關鍵人物。
朴江城（金成圭 飾）
從北韓派遣至南韓執行秘密任務的頂尖北韓特工，金部長的同期兼唯一同志朴英光的弟弟，受到命令到南韓捕捉金部長。
金敏智（徐貹旼 飾）
金部長的女兒，松仁高中二年級生，長期被同學霸凌，在被霸凌者施暴撞到頭流血昏迷後，被誤認為已死亡。
《金特務：本色回歸》在2026年6月26日開播，全劇共12集，每周五、六各更新一集，可在Netflix觀看。
《金特務：本色回歸》必看亮點
蘇志燮男神回歸 再演特務秀超強打戲
韓劇男神蘇志燮時隔一年回歸小螢幕，並繼《我身後的陶斯》、《無赦之仇》後，三度飾演特務，拳拳到肉、乾淨俐落的精采打戲，以及男神超狂的六塊腹肌，都成為粉絲們必看的原因之一。
大叔團組「父仇者聯盟」 為愛女踏入危險
劇中飾演朴鎮哲的尹敬浩，與飾演成漢洙的崔代勳，在得知好友金部長的女兒失蹤後，脫去平凡偽裝，義無反顧的踏入危險，組成「父仇者聯盟」，加入對方的救女行動。3位演技派同框飆戲，不僅化學反應十足，還包辦了劇中許多黑色幽默的笑點。
韓觀眾報恩入坑收視狂飆 還打敗《鐵拳教育》
據韓媒報導，蘇志燮一直以來都大力協助多部獨立電影與文藝片，他也曾在節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》透露，自己十多年來透過經紀公司51K、與「찬란（Cinelux）」的電影社，自己掏錢引進、投資了30多部不同類型、極具藝術價值的小眾電影及文藝片，包含《夢想之地（Minari）》、《仲夏魘（Midsommar）》等。
因此這次他以新劇回歸，也引來許多觀眾發起「報恩觀劇（보은 시청）」的活動，第二集全國收視率就飆升到15.7%，成為SBS在2026年收視最高的戲劇，也是繼2021年的《Penthouse上流戰爭3》後，時隔5年再有SBS戲劇於第二集突破15%收視率的紀錄。除此之外，該劇在Netflix也獲得好成績，一上線就迅速席捲全球，在台灣、韓國、越南、新加坡等8個地區奪下冠軍，還衝上Netflix全球節目榜第3名，在80個國家都名列前茅，直接打敗了大熱劇《鐵拳教育》，才播出兩集氣勢就非常驚人。