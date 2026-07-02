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總統府回應蕭美琴當年攜帶物品皆依法通報

總統府嚴正駁斥不實指控 呼籲勿以訛傳訛

國民黨立委賴士葆等人近日根據監察院《外交部文件遭暗網兜售等情案》調查報告指控，副總統蕭美琴於2024年擔任駐美代表期間，涉嫌透過外交部協調處理私酒查驗事宜，並質疑有「要求不要查驗」、「超買私酒」等情況。對此，總統府昨（1）日嚴正駁斥，並強烈譴責特定政治人物為政治操作散布錯誤資訊、惡意中傷，不僅傷害駐外外交人員，也破壞社會對政府體制的信任，應受譴責。總統府發言人郭雅慧昨強調，副總統蕭美琴前於結束駐外任務返國時，其所攜帶之自用物品（含自用酒品），皆依照《關稅法》第49條第1項第3款後段「政府派駐國外機構人員任滿調回攜帶自用物品」規定，與我國所有駐外人員返國通報程序一致，無任何特權之情事。針對立委賴士葆等特定人士近日惡意指控「2024年蕭美琴找外交部喬私酒案，要求不要查驗」、「蕭美琴超買私酒」等荒謬言論，總統府表達強烈譴責。郭雅慧指出，近日外界頻以顛倒黑白言論進行不實指控，總統府對此予以嚴正駁斥。依財政部《政府派駐國外人員任滿調回攜帶自用物品辦法》規定，入境酒類除1公升免稅外，其餘超額部分均應依法課稅；對此，本案於免稅額度外均已依法申報並繳清相關稅款（含關稅、營業稅及菸酒稅）。郭雅慧嚴正呼籲，特定政治人物為了政治操作，刻意以錯誤資訊以訛傳訛、惡意中傷，不僅傷害戮力從公之駐外外交人員，更是在破壞社會大眾對政府體制的信任，應受社會大眾共同譴責。