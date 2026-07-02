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◼︎高雄市7月3日停水範圍一次看

降壓地區

▲高雄市7月3日停水事件影響範圍。（圖／自來水公司）

◼︎台南市7月3日停水範圍一次看

▲台南市7月3日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

◼︎彰化縣7月3日停水範圍一次看

▲彰化縣7月3日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

◼︎嘉義縣7月3日停水範圍一次看

▲嘉義縣7月3日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

▲嘉義縣中埔鄉7月3日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

◼︎屏東縣7月3日停水範圍一次看

▲屏東縣潮州鎮7月3日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

▲屏東縣三地門鄉7月3日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

停水前後注意事項

記得儲水備用！根據台灣自來水公司最新公告，明（3）日（週五）將有影響8.4萬戶的停水事件，還有以及上述共5縣市部分地區將實施停水，原因包含管線汰換、漏水搶修工程等，最長影響時間長達23小時。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市7月3日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。停水原因：高雄市楠梓區鳳仁路與興西路口(國道一號下方)1500mm漏水搶修左營區：光輝里、莒光里。楠梓區：中和里、中興里、中陽里、久昌里、五常里、享平里、仁昌里、加昌里、和昌里、國昌里、大昌里、宏南里、宏昌里、宏榮里、宏毅里、廣昌里、建昌里、惠楠里、惠民里、惠豐里、慶昌里、東寧里、泰昌里、玉屏里、瑞屏里、盛昌里、福昌里、秀昌里、稔田里、翠屏里、興昌里、藍田里、裕昌里、金田里、錦屏里、隆昌里。大社區：仁大工業區全區。仁武區：竹後里、中華里、後安里。停水原因：新闢道路配合進場施作📍影響區域安南區：安中路三段、安中路二段、海佃路三段。停水原因：汰換管線工程📍影響區域鹿港鎮：平和路、思源路、新生街、鹿東路。停水原因：汰換管線工程📍影響區域中埔鄉：藤埔公路。停水原因：汰換管線工程📍影響區域中埔鄉：社口村。共1個村里。停水原因：汰換管線工程📍影響區域潮州鎮：同安路。停水原因：台電停電📍影響區域三地門鄉：三地村。為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。另外，由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。