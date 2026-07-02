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▲沈玉琳自爆總愛嘲弄、調侃潘若迪（前排右1），讓對方開玩笑反擊：「我真後悔把你救活！」（圖／TVBS提供）

觀眾等了近1年！沈玉琳今晚（2日）終於正式回歸《11點熱吵店》，他表示：「回娘家的感覺很好，再不回來要被阿Ken鳩佔鵲巢。」讓眾人聽了笑翻。而沈玉琳住院期間，一直陪在他身邊的好友潘若迪，除了每天替他祈福，也特地設計一套「椅子舞」，希望他坐著也能活動身體，不過卻遭沈玉琳吐槽：「我本來以為他是真心關心我，沒想到他找到商機。」節目一開場，搭檔唐綺陽就興奮喊道：「千呼萬喚的威廉沈，回來了！」沈玉琳則表示回娘家的感覺很好，開玩笑說：「再不回來要被阿Ken鳩佔鵲巢。」讓唐綺陽秒回：「我跟阿Ken很努力撐住這個節目啦。」沈玉琳正式回歸，好友潘若迪也現身攝影棚，他分享除了每天替好友祈福，也特地設計一套「椅子舞」，讓他坐著也能活動身體。有趣的是，在唸經祈福的過程中，潘若迪腦海浮現旋律，讓他寫下新歌〈尖叫聲〉，對此沈玉琳則吐槽：「我本來以為他是真心關心我，沒想到他找到商機。」讓潘若迪連忙喊冤：「我是真情流露。」此外，節目中沈玉琳還自爆，兩人錄影前一天在日本出外景，自己總愛嘲弄、調侃潘若迪，讓對方忍不住反擊：「我真後悔把你救活！」老友間相愛相殺，讓攝影棚再度充滿歡笑聲。沈玉琳停工休養的期間，他感性表示收到超過千則關心訊息，雖然無法一一回覆，但每一份心意都記在心裡，「經歷這場大病，讓我重新體會，工作和名氣都比不上家人、朋友與健康的重要。」荒謬大師正式歸隊，也為《11點熱吵店》開啟全新篇章，節目將於今晚11點在TVBS 42頻道首播。