索尼互動娛樂公布 PlayStation Plus 7月遊戲陣容，7月7日至8月3日止，所有 Plus 會員皆可免費下載，本月涵蓋三款強作，包含第一人稱射擊鉅作《決勝時刻：現代戰爭III》、奇幻冒險遊戲《為了吾王II》，以及復古動作遊戲《CrossCode》。
PlayStation Plus 7月月主打大作《決勝時刻：現代戰爭III》中，玩家將跟隨普萊斯上尉，對抗極端民族主義戰犯馬卡洛夫的全球威脅，多人模式收錄16張視覺升級的經典地圖與新玩法，殭屍模式則首度讓多支小隊在歷來最大規模的地圖中攜手展開激烈的生存之戰。
《為了吾王II》則是結合 Roguelite 與桌遊元素的角色扮演遊戲，原開發團隊以全新引擎打造法汝歷史的新篇章，故事講述曾受愛戴的女王背叛人民並與邪惡勢力結盟，玩家可選擇獨自探索，或透過四人合作模式與好友組隊，共同對抗專橫女王，試圖終結她在漆黑礦場中施加的殘酷暴政與無盡苦役。
復古風格2D動作遊戲《CrossCode》則結合了十六位元畫風、流暢物理效果與快節奏戰鬥，並巧妙融入解謎機制與科幻故事。本作成功擷取動作與角色扮演精華並達成良好平衡。玩家將在老派地下城中解謎以獲取專屬裝備，並於戰鬥中善用工具揭露敵人弱點，靈活運用多樣化技能與裝備組合擊敗眼前強敵。
除了每月遊戲外，PlayStation官方也揭曉多款即將登陸 PS5 平台的新作陣容，由《潛水員戴夫》頂尖團隊打造的《料理人班喬》已確認即將推出。《沉默之丘》系列新作「Silent Hill: Townfall」將於9月24日上市，《鬼武者 Way of the Sword》與《雷射超人：傳奇重述》則定於9月底及10月初發售。
在服務與硬體更新方面，PlayStation 主機新推出遊戲的實體光碟生產將於2028年1月起全面停止，同時官方也發布了 PS3 與 PS Vita 商店的相關更新公告。針對未來的硬體升級，PS5 Pro 將導入升級版 PSSR 技術，《刺客教條：黑旗》同步重置與《DOOM》等大作都將迎來畫質與效能的大幅躍升。
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復古風格2D動作遊戲《CrossCode》則結合了十六位元畫風、流暢物理效果與快節奏戰鬥，並巧妙融入解謎機制與科幻故事。本作成功擷取動作與角色扮演精華並達成良好平衡。玩家將在老派地下城中解謎以獲取專屬裝備，並於戰鬥中善用工具揭露敵人弱點，靈活運用多樣化技能與裝備組合擊敗眼前強敵。
在服務與硬體更新方面，PlayStation 主機新推出遊戲的實體光碟生產將於2028年1月起全面停止，同時官方也發布了 PS3 與 PS Vita 商店的相關更新公告。針對未來的硬體升級，PS5 Pro 將導入升級版 PSSR 技術，《刺客教條：黑旗》同步重置與《DOOM》等大作都將迎來畫質與效能的大幅躍升。