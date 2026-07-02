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▲汪東城獻唱〈一個人想著一個人〉狂走音，遭網友嘲諷是間接證實沒有假唱。（圖／翻攝自微博@汪東城）

藝人汪東城在28日受邀登上於中國浙江舉辦的《緣來新昌・音你而來》群星演唱會，帶來了多首歌曲，其中，他也演唱了電視劇《終極一班2》的OST、曾沛慈的代表神曲之一〈一個人想著一個人〉，但不料汪東城的演唱卻大翻車，整首歌曲幾乎狂走音，讓網友嘲諷這是間接證實沒有假唱，並直呼：「毫無退步空間。」翻車片段狂吸60萬次觀看。汪東城近日演唱〈一個人想著一個人〉的片段在網路瘋傳，只見他雖然認真演唱，聲音跟動作都充滿感情，熟悉旋律也讓粉絲掀起滿滿回憶殺。但仔細一聽，他的高音明顯吃力，許多部份也都狂走音，翻車片段在Threads狂吸60萬次瀏覽。許多網友聽完後，都忍不住傻眼直呼：「不怯場、不做作、不假唱、不好聽，毫無退步空間」、「毫無技巧全是感情，要用心體會一下」、「跟我在KTV一樣難聽。」〈一個人想著一個人〉是《終極一班2》的片尾曲，由曾沛慈演唱。曾沛慈在節目《浪姐7》的第一集中，也是演唱這首歌，讓這首OST再度備受討論。除此之外，曾沛慈也曾與汪東城合唱過該首歌曲，不料這次他獨自演唱卻大翻車，再度引發討論。