我是廣告 請繼續往下閱讀

深信無人機有機會成為台灣下一個代表性產業

美台攜手發展無人機 降低供應鏈中斷的風險

把台灣變成「蜂巢」更能嚇阻衝突

行政院、國民黨團近日分別提出無人機預算版本，引發外界關注。美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）今（2）日指出，台灣憑藉深厚的造船傳統、海事專業與電子製造能力，具備成為全球海上無人機（USV）研發與製造領導者的獨特優勢。美台正攜手發展雙向的無人機夥伴關係，美國將利用強大的國防需求與系統整合能力，協助台灣製造商連結民主世界客戶並建立供應鏈；同時，美國也積極歡迎台灣企業赴美投資與測試。這項合作不僅能深化兩國經濟整合，更能為民主世界確立穩固的生產根基，強化整體的嚇阻力量。谷立言今出席由台中市政府與AIT首度聯手舉辦的「領航2026－台中無人載具產業與海外商機論壇」時致詞表示，台灣擁有世界無可比擬的科技實力與生產能力，既有產業也能有效運用優勢發展無人機。谷立言指出，他深信台灣無人機產業有機會成為下一個世代的代表性產業，就像半導體之於上一個世代一樣，憑藉人才、基礎建設、生態系的獨特結合，為台灣開創領先全球且能長久延續的競爭優勢。谷立言提到，但這一切並不會自然發生，正如台灣40年前發展半導體產業一樣，需要有策略、有計畫投入資源，包括研發、製造量能、人才培育，以及建立完善的法規與認證制度，讓產品能順利進入全球市場。谷立言指出，台灣發展不只是空中無人機，也包括海上的無人機（USV），無論是在商業，或是整個印太地區的防衛應用，USV都是越來越重要的關鍵科技。台灣同時擁有深厚的造船產業傳統、海事科技專業，以及世界領先的電子製造能力，因此具備獨特優勢，有機會成為全球 USV研發與製造的領導者。谷立言認為，美國擁有強大國防需求、系統整合能力，以及研發投資，可以協助台灣製造商與整個民主世界的客戶連結，目前，已有許多美國企業來到台灣尋找研發合作夥伴，建立自己的無人機供應鏈。谷立言強調，美國與台灣攜手合作發展無人機，可以為民主世界確立穩固的無人機生產根基、降低供應鏈中斷的風險，並強化自由世界整體的嚇阻力量。美台發展無人機夥伴關係是雙向的，美國非常期待和台灣成為這段旅程中攜手前行的夥伴，積極歡迎台灣企業到美國投資，不論是興建工廠、設立設施，或是與美國國防及科技公司成立合資企業。谷立言強調，當台灣投資美國，不僅能提升美國的生產量能、為美國創造更多就業機會，也能讓美台兩個經濟體在最攸關民主世界安全的關鍵產業中更加緊密整合；對台灣的無人機公司而言，美國也提供近乎無限的機會，可以在理想的空域以及電磁環境進行測試。谷立言也提到，AIT已經透過參加「SelectUSA選擇美國投資高峰會」的機會，贊助了兩個無人機產業代表團赴美交流，他誠摯邀請企業明年一同參與，探索更多合作與投資機會，為民主世界建立穩固的無人機生產根基。谷立言強調，無人機產業對美國與台灣都是歷史性的經濟機會，未來10年，全球商用無人機市場將成長到數千億美元，台灣不僅有機會成為無人機使用者，更有潛力成為全球主要製造、出口與投資者，且在整條供應鏈中都能創造出價值而獲益，這不僅帶來更多收入讓台灣經濟更加多元、能吸引更多國際研發投資，還能讓台灣成為全球另一條極具戰略意義的科技供應鏈上的關鍵節點，進一步深化其不可或缺的地位。谷立言更表示，在AI及半導體領域，已經身處美台夥伴關係的黃金時代。但在無人機領域，包括更廣泛的無人系統、具身AI與先進機器人生態系，雙方有機會邁向一個白金時代：在這個時代中，兩個經濟體將在所有終將定義未來的關鍵科技領域，共同引領世界。谷立言說，人才在這裡，技術在這裡，製造生態系在這裡，投資資本在這裡，夥伴關係顯然也在這裡，現在需要的是雄心、是投資與急迫感，這不僅能支持企業並創造就業機會，也能為台灣與整個區域在未來多年提供安全保障，沒有什麼比把台灣變成充滿空中、水面與水下無人機的「蜂巢」更能有效嚇阻衝突。美國已經準備好成為實現這個願景的夥伴。