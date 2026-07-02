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衛福部預告3款處方用事後避孕藥將追溯追，引發外界討論。婦女團體今日（2）偕同多名民進黨立委記者會呼籲，不要阻斷女性保護身體權利，要求新制不得倉促上路，並在今年底前提出相關配套；民進黨立委黃捷則拋出「暫緩政策」與「審慎評估改列指示用藥」兩大訴求。台灣女人連線、婦女新知基金會及婦女救援基金會等團體今天召開聯合記者會，質疑衛福部近日擬加強管制事後避孕藥措施，並批評該制度是忽視女性需求、為難女人。黃捷表示，消息一出，他立刻接到雪片般飛來的陳情，許多年輕女性第一時間質疑；他質疑，政策上路前，政府真的做過性別影響評估嗎？這個政策對女性真的是好的嗎？台灣作為亞洲性別平權前段班的國家，為什麼在生殖自主、身體自主權上大開倒車？黃捷指出，這件事不是「藥品流向管制」這麼簡單，必須看見現實中女性的處境，「如果伴侶刻意想讓妳懷孕呢？如果遭遇的是意外、甚至性暴力呢？如果人在偏鄉，根本沒有時間找到診所拿處方箋呢？沒能在黃金72小時內取得緊急避孕資源，這一切後果，最後都是由弱勢的女性來承擔」。黃捷表示，全球已有90個國家將主流成分LNG的事後避孕藥列為非處方用藥，多數是先進國家，有的甚至免費提供避孕資源；連相對保守的日本，今年也已開放民眾在藥局取得，在安全許可下兼顧可近性。黃捷最後嚴正呼籲食藥署，第一，暫緩本次政策；第二，審慎評估事後避孕藥改列指示用藥的可行性。他強調，沒有人希望女性踩在灰色地帶想辦法取得藥品，政府該做的是給女性一條夠安心、夠方便的路，食藥署已鬆口研議放寬的可行性，他將持續監督，「我們來做女性的後盾」。