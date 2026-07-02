黑暗奇幻風格輕小說《魔女與獵犬》，今（2）日官方宣布將改編成電視動畫！並一起公開動畫宣傳影片、視覺圖，以及動畫製作團隊，宣傳影片中展現流暢的戰鬥動作，以及角色設計，讓粉絲們相當期待。
原作者參與製作 TriF Studio負責動畫製作
《魔女與獵犬》是由カミツキレイニー創作的輕小說，繪師LAM繪製插畫，ツカハラミノリ擔任漫畫改編，這次改編動畫找來辻本貴則執導、角色設計是斉藤健吾、原作者カミツキレイニー也會和継田淳共同參與系列企劃，確保動畫可還原原作，動畫製作交給了TriF Studio負責，上映日期尚未公開。
辻本貴則曾執導《次世代機動警察》、《惡靈古堡：血仇》、《超人力霸王雅克》，角色設計斉藤健吾曾當過《四月是你的謊言》 、《加速世界》原畫、《SSSS.DYNAZENON》 作畫監督等作品，TriF Studio集結日本福岡的動畫科系學生及創作者，曾經跟歌手大石昌良、Eve合作推出音樂MV或演唱會視覺動畫，以及原創動畫《機械臂》。許多粉絲們相當期待，紛紛在宣傳影片留言「終於要動畫化了！我好激動」、「好期待」。
《魔女與獵犬》故事背景 黑暗奇幻之作
《魔女與獵犬》描述由女王艾美利亞率領的「龍與魔法之國」艾美利亞，該國家獨占名為「魔法」的超常力量，並運用這力量不斷侵略其他國家，在紛亂之中，女王的魔掌也緩緩伸向「火與鐵」的小國坎帕斯菲洛。
為了不讓坎帕斯菲洛滅亡，領主巴德格雷斯想出一個妙計，就是拉攏曾經留下諸多恐怖傳聞，被稱為「魔女」的窮凶極惡之人加入他們，讓他們國家免於滅亡，於是領主帶著修習了所有殺人技術的暗殺者黑犬羅洛，展開讓第一位魔女鏡之魔女加入己方的行動，黑暗奇幻長篇大作就此展開序幕。
《魔女與獵犬》官網：https://witch-and-hound-anime.com/
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《魔女與獵犬》是由カミツキレイニー創作的輕小說，繪師LAM繪製插畫，ツカハラミノリ擔任漫畫改編，這次改編動畫找來辻本貴則執導、角色設計是斉藤健吾、原作者カミツキレイニー也會和継田淳共同參與系列企劃，確保動畫可還原原作，動畫製作交給了TriF Studio負責，上映日期尚未公開。
辻本貴則曾執導《次世代機動警察》、《惡靈古堡：血仇》、《超人力霸王雅克》，角色設計斉藤健吾曾當過《四月是你的謊言》 、《加速世界》原畫、《SSSS.DYNAZENON》 作畫監督等作品，TriF Studio集結日本福岡的動畫科系學生及創作者，曾經跟歌手大石昌良、Eve合作推出音樂MV或演唱會視覺動畫，以及原創動畫《機械臂》。許多粉絲們相當期待，紛紛在宣傳影片留言「終於要動畫化了！我好激動」、「好期待」。
《魔女與獵犬》描述由女王艾美利亞率領的「龍與魔法之國」艾美利亞，該國家獨占名為「魔法」的超常力量，並運用這力量不斷侵略其他國家，在紛亂之中，女王的魔掌也緩緩伸向「火與鐵」的小國坎帕斯菲洛。
為了不讓坎帕斯菲洛滅亡，領主巴德格雷斯想出一個妙計，就是拉攏曾經留下諸多恐怖傳聞，被稱為「魔女」的窮凶極惡之人加入他們，讓他們國家免於滅亡，於是領主帶著修習了所有殺人技術的暗殺者黑犬羅洛，展開讓第一位魔女鏡之魔女加入己方的行動，黑暗奇幻長篇大作就此展開序幕。