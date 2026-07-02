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中國國台辦今（2日）上午舉行例行記者會，發言人朱鳳蓮針對台灣議題發表不少回應，民生方面，朱鳳蓮聲稱，中國牛奶價格比台灣便宜一半，呼籲台灣政府不應出於政治考量，單方面限制中國農產品輸入台灣。根據《澎湃新聞》報導，2日記者會上，有在場傳媒聲稱，全球統計資料庫日前公布的牛奶市場價格排行榜，台灣以每公升3.07美元的價格，高居全球第一，詢問國台辦對此有何評論？對此，朱鳳蓮回應指，中國2025年年產牛奶4091萬噸，今年5月城市鮮奶平均零售價為每公升11.5元人民幣，僅約為台灣奶價的一半，多元化的奶製品亦能滿足多樣化的市場需求，認為中國的生鮮奶源供應穩定、品質優良、性價比高，兩岸在乳製品領域的合作潛力頗大。最後，朱鳳蓮不忘抨擊台灣政府，不關心台灣民眾切身利益、民生問題毫不在意，一心只有政治私利、只顧政治操弄。朱鳳蓮指控，台灣政府一邊單方面限制中國農產品輸入，阻礙兩岸交流合作、捨近求遠、大把撒錢，甘當外部勢力提款機；一邊又靠煽動對立情緒轉移民眾注意力，但凡有治理失能、缺點暴露的情況，就立刻甩鍋，伎倆早已被民眾看破。