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▲黃新皓（左）與同是宮廟負責人的歌手賴銘偉（右），昨晚同台演出，兩人一開場就以近期最夯的「尬電」向全場打招呼（圖／嵐圖娛樂提供）

▲「濟顛禪師」鄔馨茹（如圖）不僅聲稱能與外星人交流，先前現身遶境活動時不斷喊著口頭禪「尬電」，行為引起爭議。（圖／台東玄濟宮臉書）

「濟顛禪師」鄔馨茹不僅聲稱能與外星人交流，先前現身遶境活動時不斷喊著口頭禪「尬電」，行為引起爭議，所屬玄濟宮也遭不明人士潑灑穢物。有「最帥乩童」封號的黃新皓，昨晚（1日）演出時，提到「尬電師傅」直言成立宮廟就是要服務大眾，影響到居民就是不行，「宮廟是要造福，不是讓人不舒服。」黃新皓與同是宮廟負責人的歌手賴銘偉，昨晚同台演出，兩人一開場就以近期最夯的「尬電」向全場打招呼，瞬間笑翻觀眾。除了一起合唱新歌〈後會有期〉，兩人越聊越起勁，提議未來能找《寶島神很大》主持人柯大堡一起組團，笑說：「合唱一首〈廟廟廟〉，團名乾脆就叫『進香團』，專走宮廟路線。」提到新歌，黃新皓與賴銘偉也回想起拍攝MV時的爆笑趣事，因兩人都穿著一身黑西裝，讓黃新皓打趣說：「到底是要去參加公祭，還是參加幫派活動？」賴銘偉則笑回：「穿得跟《鐵拳教育》裡的造型一模一樣！」接著黃新皓更爆料，拍攝當天風勢超大，賴銘偉頭髮被風吹得瞬間「禿了一塊」，忍不住虧他：「一秒從賴銘偉變王世堅。」彼此在台上一搭一唱讓台下笑聲不斷。此外，談到近期台東玄濟宮「尬電師父」事件引發熱議，被稱作「最帥乩童」的黃新皓表示，其實沒有什麼好多做評論，各自安好就好，但若影響到附近居民就不能接受，「成立宮廟就是要服務大眾，影響到居民就是不行，宮廟是要造福，不是讓人不舒服。」