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怒轟林靜儀說風涼話 無視女性困境

揭事後避孕藥轉指示藥品已拖10年 陳昭姿怒轟衛福部裝聾作啞

食藥署昨（1）日預告修正3款口服「事後避孕藥品」納入管理，並表示3藥品皆是處方藥，不會影響民眾就醫及取得藥品權益，但仍引部分民眾反彈，認為此舉等同箝制女性生育自主權。而衛福部次長林靜儀發文1句：「身為醫師也身為女性主義者，絕對支持男人沒有準備保險套就不要跟他上床」，引民眾黨立委陳昭姿怒轟，衛福部請還給女性真正的身體自主權，不要用「講幹話」來掩蓋傲慢。陳昭姿今發文表示，面對質疑，衛福部次長林靜儀竟冒出1句「男人沒保險套就別跟他上床」，這種風涼話簡直把女性的自主權視為無物，完全無視現實中女性可能面臨的風險與處境。陳昭姿指出，或許是承受不住這2天女性朋友的怒火，食藥署長姜至剛趕緊出來「轉彎」，宣布政策擬採雙軌並行，民眾可在藥局購買，但用藥後須在限期內至婦產科回診，但她必須「請衛福部不要只做半套」。陳昭姿說，事實上，早在 2016年，食藥署就已經通過緊急事後避孕藥（Levonorgestrel）變更為指示藥品，但卻拖延了10年，始終不執行。如今，全球已有 90 多個國家開放民眾在沒有處方箋的情況下，直接至藥局購買事後避孕藥；世界衛生組織（WHO）也早已證實 Levonorgestrel 等成分相當安全。藥界與主流民意不斷呼籲，衛福部卻也持續裝聾作啞了10年！陳昭姿強調，請衛福部停止講幹話、停止高高在上的說教！請真正傾聽女性對於意外懷孕的焦慮、對於及時用藥的需求，以及對身體自主的渴望。盡快將事後避孕藥轉類為指示藥，別再讓衛福部的傲慢成為女性自主的絆腳石！