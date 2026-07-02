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居家化療不強制 石崇良：盼讓民眾有多元選擇

近年醫療照護模式改變，許多治療已經無須住院，衛福部長石崇良日前宣布，將推在家進行癌症居家化療。健保署長陳亮妤表示，邀集相關醫學會討論，針對「5-FU」（5-fluouracil）適用範圍為首波，包括大腸癌、頭頸癌等，但病友團體調查，近8成癌症患者不願意接受居家化療。石崇良今強調，不是強制性。衛福部規劃癌症居家化療在下半年推動。石崇良今（2）日出席立法院衛環委員會審查「菸害防制法部分條文修正草案」案。會前接受媒體聯訪時，被問到癌友有近8成不願意接受居家化療，，他表示，門診或居家進行化學治療都是一個選擇，醫師會根據患者狀況、並由病人自願、清醒之下才實施。石崇良表示，其實就和先前推行的在家住院、門診打靜脈抗生素一樣，其他國家也有先例，目的就是希望讓民眾有所選擇、且有多元的服務，不會強制。石崇良提到，健保署現在所規劃的並不是以癌種限制，而是選擇較安全藥物，以5-FU為例，這是連續注射的，根據健保統計一年約10萬人次，因此才會選擇先討論第一階段的試行。石崇良說，若醫院準備好、醫師評估沒問題、符合安全的條件下，跟患者溝通，若覺得在家較為舒適，過去治療經驗也讓病患相當放心，就會實施，「所以大家不用過於恐慌。」這並非百分之百。未來在逐步推動後，石崇良說，就如同先前在家住院一樣，有了經驗可給民眾進行選擇。