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▲《超級變色龍》（MECCHA CHAMELEON）上市半個月，銷量突破1000萬套，卻也開始出現外掛。（圖／翻攝自LEMORION X）

Steam 多人派對遊戲《超級變色龍》（MECCHA CHAMELEON）在全球爆紅，銷量已突破1000萬套，各大社群影片瘋傳，但玩家卻發現，有不肖份子動起歪腦筋，製作「獵人透視、躲藏者自動塗色」等作弊副本，甚至公開在社群販賣，呼籲大家不要因一時勝負欲，賠上電腦可能中毒的風險。《超級變色龍》每場遊戲最多可以給24人遊玩，遊戲中所有玩家都是白色的人形，躲藏者要利用畫筆跟調色盤，把自己隱藏在地圖的各個角落，獵人則是要眼觀四方，留意環境的光影，以及有沒有突然多出的「小東西」，並以開槍的方式捕獲躲藏者。然而《超級變色龍》銷量、流量攀升後，卻開始出現許多不尋常的事，包括獵人可以開啟「透視」，無論在死角躲藏、畫的多融入環境，都能快速鎖定躲藏者位置；就連躲藏者都能開啟人物隱形、被開槍不會死的無敵模式、以及自動偵測周圍上色，不用自己動手等。而在遊戲外，不肖人士甚至透過關鍵字在 Threads、YouTube、X、Reddit 等社群高調宣傳，國內外不少玩家發現後也湧入 Steam 評論區反映；呼籲各位玩家，《超級變色龍》這類派對遊戲，核心價值在於帶來歡樂、紓解壓力，勝負並非主要目的，切勿主動接觸外掛，還可能導致電腦中毒。