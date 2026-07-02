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拓展服務 目標業績翻倍

電商物流市場成長及消費者多元寄件需求，近十年來包裹數量暴增七成，從10億件包裹成長到17億件。中華郵政公司今（2）日宣布，攜手全家便利商店推出「全+郵宅配」，不分偏鄉、離島一律89元，要用優惠價格，提供民眾打破郵局營業時間受限的寄取件服務模式。全家便利商店資深經理徐建豪指出，全家目前寄取件有三種型態分別為一般網購店取、宅配服務、店到店。全家與中華郵政的合作從2019年開始領先業界推出郵局便利包，2024年更推出「店寄i郵箱」；現在把包裹範圍擴大，利用全家4400家店點以及24小時營業的通路優勢，搭配中華郵政3600地區局處、萬名郵務士優勢，推出兼具便利性跟CP值的服務，更可填補偏鄉物流服務。中華郵政處長柯清長指出，目前除少數郵局假日有營業外，多數郵局仍是平日營業，現在雖有i郵箱服務，透過宅配希望服務更多民眾。便利包跟全家便利商店合作時，每月約有1萬件的數量，此次加入「全+郵」宅配後目標業績可成長到2萬件。「全+郵宅配」服務，民眾可至全家便利商店交寄10公斤以下（長寬高合計不超過105公分）國內包裹，每件優惠價89元。另為歡慶新服務上線，自即日起至7月31日止，民眾登錄全家會員並使用「全+郵宅配」服務，即贈送茶葉蛋1顆，限量6,000組。