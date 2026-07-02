我是廣告 請繼續往下閱讀

肯德基：「鐵觀音珍奶蛋撻」來了！蜂蜜紅茶等三大新品7/7開賣

▲肯德基「鐵觀音珍奶蛋撻」來了。（圖／肯德基提供）

肯德基下午茶速食優惠一覽

肯德基：國際炸雞日8塊炸雞333元！優惠代碼曝

▲國際炸雞日優惠，肯德基「8塊炸雞」333元。（圖／肯德基提供）

麥當勞：珍珠奶茶冰炫風「第二杯半價」

珍珠奶茶冰炫風」，嚴選精品台茶十八號揉合阿薩姆紅茶，搭配濃郁奶香冰淇淋與香酥卡滋脆片、最後再淋上誘人Q彈的茶香珍珠，配料豐富、香甜好吃。



即日起至7月10日，麥當勞APP還有珍珠奶茶冰炫風「第二杯半價」消暑優惠。



▲麥當勞「珍珠奶茶冰炫風」現在第二杯半價。（圖／記者蕭涵云攝）



甜點控瘋掉！肯德基表示，挑戰台灣手搖飲料口味，全新「鐵觀音珍奶蛋撻」來了！搭配蜂蜜風味紅茶、阿薩姆無糖紅茶都在7/7開賣，下午茶新品爽吃；迎接7月6日國際炸雞日，優惠代碼「50535」8塊炸雞經典霸氣桶只要333元。麥當勞則推出，珍珠奶茶冰炫風「第二杯半價」優惠迎戰。台灣手搖飲料珍珠奶茶也降臨肯德基了！肯德基推出全新口味「鐵觀音珍奶蛋撻」，主打吃得到台灣茶香的精髓，在酥脆撻皮與滑順蛋奶內餡上，頂層覆蓋醇厚回甘的鐵觀音慕斯，再增添濃郁的鐵觀音茶餡，尤其搭配飽滿Q彈的珍珠，有如還原人手一杯的珍奶風味。7月7日至8月10日限時開賣。官方還同步推出融合糖漿調製出麥芽香氣的「蜂蜜風味紅茶」與嚴選印度茶葉的「阿薩姆無糖紅茶」兩款全新夏日飲品，提升整體下午茶風味。7月7日至9月7日新品飲料限時販售。◾️「鐵觀音珍奶蛋撻」單點57元◾️優惠代碼50530嚐鮮券：「原味蛋撻＋鐵觀音珍奶蛋撻」101元◾️鐵觀音珍奶蛋撻PK餐「鐵觀音珍奶蛋撻 x 2＋阿薩姆無糖紅茶（中）」114元◾️鐵觀音珍奶好時光「原味蛋撻＋鐵觀音珍奶蛋撻＋蜂蜜風味紅茶」123元◾️雙色珍奶蛋撻禮盒「原味蛋撻 x 3＋鐵觀音珍奶蛋撻 x 3」286元◾️6入「鐵觀音珍奶蛋撻禮盒」305元迎接國際炸雞日，，相當於下殺59折。睽違兩年，麥當勞也回歸開賣「