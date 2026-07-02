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北高兩地正試辦行人遮陽傘，不過卻因效益與價錢的差異引發討論，高雄市政府向韓國採購大型手動遮陽傘，平均每支不到30萬元；對比之下，台北市信義區的固定式遮陽棚一座要價約750萬元，這場平價與奢華遮陽傘的對決，也成為民眾話題焦點。對此，身為提案者之一的高市議員張博洋也有話要說，他強調不是每一項政策都一次做到最好，但會一步一步變成更好的政策。張博洋分享，提出遮陽傘政策的脈絡以及長期目標在於，2024年前往韓國考察看到該設計時，就設想在高雄施行的可能性，並在議會持續提案、質詢關於城市降溫的議題，希望市府建立因應極端氣候變遷的城市降溫整策略，而行人遮陽傘就是其中「都市涼點」的建議之一，直到今年市府終於進行採購開始試辦。​張博洋指出，高雄這幾年一直推動捷運、輕軌、公車，以及各種優惠月票，都是希望提升大眾運輸的使用率，但再好的政策，都很難在高溫的難題上提高使用誘因，所以這幾年持續加強改善，包含捷運文化中心站到輕軌凱旋公園站的轉乘動線、凹子底商圈周邊缺乏遮蔭等問題，也提出行人連續遮蔭廊道、增加綠覆蓋、街道降溫、都計要納入城市風廊設計規範，城市體感降溫專案等建議。張博洋提到，行人遮陽傘設置雖然只是其中一個小項目，但作為提議者，他想目光該放到的是這把傘能不能在烈日下撐出一個整體的城市降溫戰略，一個讓高雄在極端氣候下仍能涼爽宜居的想望。而這份盼望，不是每一項政策都一次做到最好，是讓這座城市願意嘗試、願意修正，也願意持續把市民提出的意見，一步一步變成更好的政策，這才是高雄最珍貴的地方，也是大家愛它的原因。