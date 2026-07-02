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A-Lin和桑布伊、王宏恩在金曲37典禮上頒發第一個原住民歌手獎，結果3人太興奮直接脫稿演出，桑布伊也透過社群小編透露，主辦有給講稿，但是他們沒有參考。A-Lin官方YT頻道釋出幕後花絮，拍到3人Re稿畫面，雖然有在Re但一直脫離主題，A-Lin忍不住喊，「真的要回來了！」王宏恩還說，觀眾會不會以為在看原民台。A-Lin的YouTube頻道公開金曲獎準備的幕後花絮，其中和桑布伊、王宏恩Re稿的過程超爆笑，3人不斷跑題， A-Lin說，「好了好了！我們真的一定要回來了。」還問工作人員這段要多久，工作人員說2分鐘， A-Lin瞪大眼睛，「我們超過10分鐘！」桑布伊說只要陳鎮川沒有畫圈圈（催促加快速度）就可以繼續，王宏恩開玩笑喊，「觀眾會不會轉一轉，以為在看原民台。」事實上，先前桑布伊的小編就曾回應粉絲，主辦單位真的有給他們講稿，他們也有看，只是沒有參考，如今A-Lin的花絮影片一出，可見真的是有講稿，至於參考了多少不得而知。許多粉絲都在留言處回應，「我第一次把頒獎禮看完… 因為主持人是A-Lin」、「明年金曲獎竹尺人再來」、「這是一場回味無窮的金曲獎」、「A-Lin明年還要主持喔！」