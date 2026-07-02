索尼互動娛樂（SIE）昨（1）日透過PlayStation部落格宣布，將從2028年1月停止生產遊戲實體光碟，此舉引發許多玩家不滿，還有玩家翻出13年前索尼嘲諷微軟限制二手片交易的影片，直言這影片根本是迴力鏢，現在索尼宣布停產實體光碟，代表玩家未來沒辦法交易二手片。
曾拍片諷刺微軟 被玩家嘲諷是迴力鏢
玩家們找到13年前索尼拍攝的宣傳影片，當時微軟Xbox One正進行二手遊戲的交易限制，時任索尼全球工作室總裁吉田修平，就拍攝一段「PlayStation二手遊戲教學影片」，吉田修平在影片中拿出一片PS4的遊戲光碟，表示「這是教你如何分享PS4遊戲的方法」，接著把實體遊戲交給隔壁的人，代表交易二手遊戲片就是這麼簡單。
現在索尼宣布，將在2028年1月開始停止生產實體遊戲光碟，轉向全部數位化，讓大批玩家到影片下留言嘲諷，「這就像離婚後才去看結婚錄影帶一樣」、「你變成了你曾經嘲笑的那種惡人」，並認為這支影片就是迴力鏢。知名外媒《IGN》也模仿索尼13年前的影片，拍攝一段教你怎麼交換PS6遊戲的惡搞影片。
二手遊戲沒實體難交換 對手有機會拉攏玩家
索尼強調，2028年1月之前發售的遊戲，仍然會有實體遊戲光碟，不過還是有許多玩家認為，索尼此舉會讓玩家更難買到正版的二手遊戲，玩家也沒辦法出售二手遊戲，回收部分買遊戲的錢，或是想跟朋友分享遊戲變得更不方便。
也有人猜測，索尼停止推出實體光碟後，可能會助長盜版風氣。其他人也認為，微軟和任天堂如果持續保留「實體版遊戲」的功能，有機會吸引到有需要實體遊戲的索尼族群。
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玩家們找到13年前索尼拍攝的宣傳影片，當時微軟Xbox One正進行二手遊戲的交易限制，時任索尼全球工作室總裁吉田修平，就拍攝一段「PlayStation二手遊戲教學影片」，吉田修平在影片中拿出一片PS4的遊戲光碟，表示「這是教你如何分享PS4遊戲的方法」，接著把實體遊戲交給隔壁的人，代表交易二手遊戲片就是這麼簡單。
現在索尼宣布，將在2028年1月開始停止生產實體遊戲光碟，轉向全部數位化，讓大批玩家到影片下留言嘲諷，「這就像離婚後才去看結婚錄影帶一樣」、「你變成了你曾經嘲笑的那種惡人」，並認為這支影片就是迴力鏢。知名外媒《IGN》也模仿索尼13年前的影片，拍攝一段教你怎麼交換PS6遊戲的惡搞影片。
索尼強調，2028年1月之前發售的遊戲，仍然會有實體遊戲光碟，不過還是有許多玩家認為，索尼此舉會讓玩家更難買到正版的二手遊戲，玩家也沒辦法出售二手遊戲，回收部分買遊戲的錢，或是想跟朋友分享遊戲變得更不方便。
也有人猜測，索尼停止推出實體光碟後，可能會助長盜版風氣。其他人也認為，微軟和任天堂如果持續保留「實體版遊戲」的功能，有機會吸引到有需要實體遊戲的索尼族群。
Step-by-step how to lend games to your friends in 2028: pic.twitter.com/XIR9HUDeDz
— IGN (@IGN) July 1, 2026