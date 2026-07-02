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點名2026新北、高雄最關鍵！沈富雄斷言2028戰局

2026縣市長選戰雖然仍在進行，但2028總統大選的布局早已悄悄升溫，台北市長蔣萬安近日受訪時明確表示，目前重心仍放在市政與爭取連任，「完全沒有思考2028」，試圖淡化外界對他參選總統的聯想。不過，前立委沈富雄卻提出強烈看法，直言「2028只能是蔣萬安」，甚至斷言若非他出馬，賴清德將可望順利連任。媒體人黃暐瀚在臉書發文指出，沈富雄在節目中談及兩岸、美中與國內政治局勢時，其中最精華的一句：「2028藍營只有蔣萬安能贏！」他認為國民黨應設法營造氛圍，讓蔣萬安「非選不可」，否則選情恐全面失守，賴清德定然連任。談到即將到來的九合一選舉，沈富雄分析，南北各有一個關鍵戰場，新北「藍的應該贏，但不小心會輸」、高雄則是「綠的應該贏，但不小心會輸」。至於國民黨現況，他形容在鄭麗文領導下，表面上看似平穩，內部其實亂七八糟，並認為民進黨相較之下方向一致、結構穩定。沈富雄進一步指出，目前國民黨最有機會代表出戰2028的人選，仍是台中市長盧秀燕，同時也直指，當初就是盧未參選黨主席，才引發所謂「鄭麗文之亂」浮現，如今盧秀燕恐怕也很後悔，正在重新盤整應對。不過，沈富雄也強調，在民進黨眼中，真正具有威脅性的其實是蔣萬安，更示警國民黨最好造勢讓他非選不可，「因為除了蔣萬安以外，2028年沒有任何一個人，也就是這些所謂的『黨內太陽』有可能當選，都會輸給民進黨」。