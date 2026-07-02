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▲韓國網紅實地兌換登機證優惠好禮(圖／觀旅局提供2026.7.2)

今年夏天台中的天空很熱鬧！台中國際機場積極拓展國際與兩岸航網，（1）日中國東方航空「台中－成都」定期航線正式啟航，7月21日起中華航空、7月23日起山東航空也將分別進駐營運沖繩及青島航線。隨海內外三大熱門航線齊發，預期將為中部暑期旅遊市場再創一波觀光高峰。台中市觀光旅遊局長陳美秀指出，台中國際機場近年拓展航線成效斐然。今年盛夏，機場不僅在兩岸航網上傳出捷報，在東北亞熱門航線上亦有重大突破；台中－成都（中國東方航空）：已於7月1日盛大首航。台中－沖繩（中華航空）：預計於7月21日加入營運。因應暑期旅遊熱潮，華航更規劃自8月13日起增開加班機，偕同現有的星宇航空與台灣虎航，讓沖繩航線的選擇更趨多元。台中－青島（山東航空）：預計於7月23日接力開航。陳美秀強調，新航線的開闢不僅大幅提升中部民眾出國的便利性，免去南北奔波之苦，更全方位強化了台中城市品牌的國際曝光度。為進一步吸引國際旅客深入探索台中，觀旅局持續攜手航空公司推出跨界引流活動。目前已與德威航空、澳門航空及真航空達成合作，外國旅客凡持上述三家航空公司的登機證，即可至台中多家在地特色店家享有專屬優惠或兌換禮品，合作對象涵蓋旅宿業、伴手禮名店、餐飲美食及特色體驗，讓旅客一下飛機就能感受台中的熱情。此外，觀旅局日前特別邀請韓國媒體團至台中進行實地踩線，除了走訪各大知名景點，亦親自體驗「憑登機證享優惠」的店家。韓國媒體團成員對此項結合航空、觀光與商圈資源的創新旅遊服務給予高度正面肯定，並直呼「從抵達台中的第一站就充滿驚喜」，對台中的旅遊便利性留下深刻印象。觀旅局誠摯邀請國內外旅客把握暑期假期，搭乘便捷航班造訪台中，體驗中台灣的夏日魅力。