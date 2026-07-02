我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣虎航即將在9月迎來開航12週年，今（2）日公布首度合作主題曲〈快出來玩〉，與相信音樂旗下「創作女聲」小魏魏嘉瑩作詞作曲。歌曲MV明日中午12點將在相信音樂及台灣虎航YouTube官方頻道公開，未來將成為登機及乘客離機的播放音樂，未來也會在各宣傳活動中強力播送。〈快出來玩〉由魏嘉瑩包辦詞曲創作，延續她一貫歡樂又帶點俏皮的創作風格，將「一直想出門、卻遲遲沒有出發」的日常心情寫進歌曲中。副歌反覆唱著「玩，來玩，快出來出來玩」，藉由輕快旋律、洗腦副歌與貼近日常的歌詞，希望把旅行的快樂、期待與冒險精神傳遞給更多人。台灣虎航董事長黃世惠表示，小魏的創作風格向來充滿正能量，歌曲總能帶給聽眾輕鬆愉快的感受，與虎航「熱情、溫暖、真誠」的品牌精神完美契合。為了完美呈現歌曲意境，魏嘉瑩及相信音樂團隊前往台灣虎航的獨飛航點日本岡山及鳥取為MV取景。在岡山部分，走訪了日本三大名園的岡山後樂園、倉敷美觀地區與兒島牛仔褲街；鳥取部分則前往了鳥取砂丘及砂之美術館等地。