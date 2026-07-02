「台北國際成人展」改名重新出發，由三上優亞接班人河北彩花今（2）日率領西宮夢、明里紬、七澤米亞、涼森玲夢、瀨戶環奈、櫻空桃、石川澪、神木麗、伊藤舞雪、宮下玲奈、七森莉莉等11位女優出席「2026 TRE 台北國際紅人展」記者會，檯面上光鮮亮麗的女神，私下竟然髒到不行，櫻空桃自爆房間亂成叢林，一位男記者就自告奮勇要幫她打蟑螂，逗得女優們笑不停。
女優私下髒髒的 櫻空桃房間變成叢林
今年「2026 TRE 台北國際紅人展」記者會分為金卡A、B兩組華麗登場，A組由「AV界最強天后」河北彩花領軍，帶領櫻空桃、瀨戶環奈、石川澪、七森莉莉亮麗現身；B組則有七澤米亞、涼森玲夢、宮下玲奈、明里紬、西宮夢、神木麗及伊藤舞雪齊聚一堂。
這次的主題是招財貓，詢問女神們有沒有養寵物？櫻空桃沒有養，但自爆房間亂的像叢林，搞不有會有小蟲子，問及是否有蟑螂，她說不知道，但如果有，則會嚇到縮在角落不敢動，「我會打電話求救！」此時一位男記者自告奮勇說：「我很會打蟑螂！」笑翻媒體推薦女神們「可以找台灣男友保護妳們」。
記者追問拍片遇到蟑螂會有何種反應，敬業繼續拍還是NG先尖叫再說，明里紬對於台灣媒體執著的問蟑螂感到不可思議，回應：「拍片沒遇過蟑螂。」頂多會有蚊子飛過，那假設有的話怎辦？明里紬笑回：「那我會叫攝影機先暫停一下。」七森莉莉則趁機宣傳新片的說：「雖然我沒遇過蟑螂，但我最近一部新的作品是飾演超怕蟑螂的太妹，希望大家有空去看一下。」
「2026 TRE 台北國際紅人展」將於7月3日至6日在台北南港展覽館2館登場，女神也為了見台灣粉絲做足準備，石川澪三溫暖消水腫，櫻空桃把瀏海修得更完美，河北彩花則是飛一趟韓國保養皮膚，瀨戶環奈做了皮拉提斯、美甲、保養皮膚，七森莉莉染了頭髮跟種睫毛。
📌「2026 TRE 台北國際紅人展」售票與活動資訊
活動時間： 2026年7月3日 - 2026年7月5日
活動地點： 台北南港展覽館2館
活動票價：
單日入場票：$1280（可加購快速入場 $300）
週商套票組：$1480（贈送L夾＆徽章，可加購快速入場$300）
四人揪團票：$4400（不可加購快速入場）
售票平台： https://jkface.net/events/282
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今年「2026 TRE 台北國際紅人展」記者會分為金卡A、B兩組華麗登場，A組由「AV界最強天后」河北彩花領軍，帶領櫻空桃、瀨戶環奈、石川澪、七森莉莉亮麗現身；B組則有七澤米亞、涼森玲夢、宮下玲奈、明里紬、西宮夢、神木麗及伊藤舞雪齊聚一堂。
這次的主題是招財貓，詢問女神們有沒有養寵物？櫻空桃沒有養，但自爆房間亂的像叢林，搞不有會有小蟲子，問及是否有蟑螂，她說不知道，但如果有，則會嚇到縮在角落不敢動，「我會打電話求救！」此時一位男記者自告奮勇說：「我很會打蟑螂！」笑翻媒體推薦女神們「可以找台灣男友保護妳們」。
記者追問拍片遇到蟑螂會有何種反應，敬業繼續拍還是NG先尖叫再說，明里紬對於台灣媒體執著的問蟑螂感到不可思議，回應：「拍片沒遇過蟑螂。」頂多會有蚊子飛過，那假設有的話怎辦？明里紬笑回：「那我會叫攝影機先暫停一下。」七森莉莉則趁機宣傳新片的說：「雖然我沒遇過蟑螂，但我最近一部新的作品是飾演超怕蟑螂的太妹，希望大家有空去看一下。」
「2026 TRE 台北國際紅人展」將於7月3日至6日在台北南港展覽館2館登場，女神也為了見台灣粉絲做足準備，石川澪三溫暖消水腫，櫻空桃把瀏海修得更完美，河北彩花則是飛一趟韓國保養皮膚，瀨戶環奈做了皮拉提斯、美甲、保養皮膚，七森莉莉染了頭髮跟種睫毛。
📌「2026 TRE 台北國際紅人展」售票與活動資訊
活動時間： 2026年7月3日 - 2026年7月5日
活動地點： 台北南港展覽館2館
活動票價：
單日入場票：$1280（可加購快速入場 $300）
週商套票組：$1480（贈送L夾＆徽章，可加購快速入場$300）
四人揪團票：$4400（不可加購快速入場）
售票平台： https://jkface.net/events/282