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▲艾薇2019年在歌唱選秀節目《聲林之王2》中奪冠出道，嗓音極具爆發力且辨識度高，深受粉絲喜愛。（圖／喜鵲娛樂提供）

▲艾薇（右）奪下《聲林之王2》總冠軍後，隨即被導師蕭敬騰所屬的喜鵲娛樂簽下。（圖／環球音樂提供）

馬來西亞籍歌手艾薇於上個月底回吉隆坡舉辦個人巡迴演唱會，台上脫口「其實我也沒有很想要去台灣發展，可是沒有辦法，我在那邊比較紅，所以我在那邊才有工作」，引發台灣網友與粉絲強烈不滿，她事後道歉解釋是因為太想家而一時用詞不當，沒想到，失言風波未歇，艾薇今（2）日又被週刊爆料私下抱怨公司沒有認真為她規劃演藝事業，對此，所屬的喜鵲娛樂回應：｢針對部分報導之不實指控，我們感到非常遺憾。」據《鏡週刊》報導，艾薇奪下歌唱節目《聲林之王2》總冠軍後，隨即被導師蕭敬騰所屬的喜鵲娛樂簽下，老闆Summer極力向唱片公司為她爭取天后規格，只要有機會就讓她登台演出，連公司年度尾牙時也以「讓大家知道什麼是實力派歌手」介紹，怎料，艾薇私下卻到處埋怨唱片公司與經紀公司對她不好，沒有認真為她規劃演藝事業，能有今天的成績，都是靠她自己爭取來。針對艾薇疑似不懂飲水思源一事，經紀公司喜鵲娛樂表示，對於部分報導的不實指控感到非常遺憾，「艾薇心中一直非常感恩每一位在音樂路上幫助過她的人，特別是喜鵲娛樂多年的栽培與疼愛，這是她點滴在心的恩情。」喜鵲娛樂強調，艾薇目前在中港澳的經紀合約依舊在喜鵲娛樂，雙方的合作關係非常融洽且順利，週刊報導中所提及的爆料與不實言論皆非事實，期望外界能將焦點回歸歌手的音樂表現，讓不實傳聞到此為止。回顧艾薇的失言風波，她於6月底返回家鄉吉隆坡舉辦個人巡迴演唱會時，因為在台上脫口說出「其實我也沒有很想要去台灣發展」，隨後又說「可是沒有辦法，我在那邊比較紅，所以我在那邊才有工作」，引發台灣網友與粉絲強烈不滿，在Threads等社群平台上遭到嚴重「炎上」，痛批她嫌棄台灣、不懂感恩且只想撈錢。艾薇則留言回覆網友，解釋當天因為看見家人都在台下，一時思鄉情緒湧上來，導致用詞拿捏不當、表達不完整，並強調台灣是她的「第二個家」，自己非常愛台灣，不過說詞依然不被部分網友和粉絲接受。