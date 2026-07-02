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塞內加爾在2026年世界盃32強淘汰賽交手比利時，在手握2球領先的絕對優勢下，竟然在比賽尾聲遭到驚天逆轉，最終在延長賽下半場終場前，因送出致命點球以2：3飲恨敗北。在這場比賽過後，塞內加爾內部便傳出嚴重的內鬨，陣中主力中場蓋伊（Pape Gueye）賽後怒槓教練團，並拋出震撼彈，宣布無限期退出國家隊。根據西班牙權威媒體《AS》報導，塞內加爾在這場32強割喉戰中原本情勢大好，一度取得2：0的夢幻領先，未料頑強的比利時在比賽尾聲硬是將比分扳平。雙方一路血戰至延長賽，就在全場以為將進入點球大戰時，塞內加爾在延長賽後半終了前送出致命點球，最終無奈以2：3遭到比利時驚天逆轉。本場比賽先發上陣的蓋伊，在分組賽第三輪對陣伊拉克時，曾交出替補上陣梅開二度、外加1次助攻的瘋狂表現，是球隊晉級淘汰賽的頭號功臣。然而此役進行到第66分鐘時，他卻被總教練提早換下。蓋伊在走下球場時臉色極度難看，毫不掩飾心中的不滿，也為賽後的內鬨風暴埋下了導火線。在賽後的媒體混合採訪區中，蓋伊面對記者詢問時還語帶保留地表示：「我的身體狀況完全沒有問題，非常好。但既然這是教練的決定，我也只能接受。」怎料一離開球場，蓋伊隨即在個人社群平台上全面開火，發布了退出塞內加爾國家隊的聲明：「關於這次世界盃被淘汰，我過幾天會再好好說明。但我今天要在這裡宣布，只要現任的教練團與幕僚還在位的一天，我就將無限期暫停在國家隊的所有活動。」面對明星中場的公開砲轟，塞內加爾主帥也在記者會上無奈回應球員調度的原因。他坦言：「我們在2：0領先時沒能控制好比賽節奏。當時場上有些球員身體出現不適，還有幾個人已經到了疲憊不堪的極限，所以我才被迫做出換人調整。」雖然總教練強調換人是出於保護球員與戰術體能考量，但顯然蓋伊對此並不買帳。隨著這名中場核心在世界盃出局後投下這枚震撼彈，塞內加爾國家隊的茶壺內風暴，短時間內恐怕難以收場。