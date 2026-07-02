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第37屆金曲獎本周六6月27日於台北小巨蛋盛大舉行，來自美國紐約專業彩妝品牌 NARS作為金曲官方唯一指定合作彩妝品牌，NARS 為第37屆金曲獎打造兼具鏡頭表現力與個人特色的「最美上鏡妝」，藉此傳遞品牌DNA：「迷人、自信、時尚與前衛。」NARS 台灣教育訓練經理 Miranda LIN 表示：「今年的妝容設計由腮紅為妝容重點，透過乾淨無瑕的底妝搭配層次堆疊的頰彩，不僅能提升輪廓立體感，更能展現獨特個性與情緒氛圍。」此次金曲獎後台妝容更搶先運用 NARS全新「激情誘色腮紅露」，以細緻貼膚的濃郁色彩與自然暈染效果，打造兼具上鏡度與時尚感的舞台妝容，展現每個人獨一無二的魅力特質。首次擔綱金曲獎主持人的 A-LIN，以大氣自信且兼具個人特色的妝容驚艷全場，成為本屆典禮焦點之一。身為第 37 屆金曲獎官方合作彩妝品牌，NARS 攜手 A-LIN 團隊打造專屬「最美上鏡妝」，透過無瑕底妝、微醺腮紅完美襯托她的獨特氣質。A-LIN的彩妝師Sting分享他的妝容設計巧思：先以NARS 「超控輕霧粉底精華」不同色號：淺色#DEAUVILLE、自然色#PUNJAB打造骨骼明暗，呈現臉部陰影線條，塑造自然立體的小臉效果。接著疊擦NARS 全新「激情誘色腮紅露」，先以收縮色# QUE CALOR打底，再疊加膨脹色# FAST RIDE於顴骨，搭配輕拍暈染技巧，使底妝與腮紅自然融合，完美強化臉部輪廓。後續於顴骨上疊加帶有細閃的# ORGASM LUST增加臉部立體光澤！最後以NARS「激情過後嫩唇膏」#CRUSH打底，疊擦「激情過後水光唇膏」#DEVOTION，打造原生澎彈水潤般的水光雙唇展現上鏡好氣色！#DEAUVILLE 、 #PUNJAB30ml $2,150輕霧粉底首選！一抹滑順推開，緊密服貼不易卡紋。全新配方主打長達 24 小時控油與舒適貼膚的妝效，控油光、控毛孔、控脫妝。#QUE CALOR 、 #FAST RIDE、 #ORGASM LUST8.5ml $1,450全台6/27同步上市，NARS全新液態腮紅露，16小時持久顯色、抗汗不融妝，完美貼膚不沾底妝，打造宛如原生肌膚的澎嫩紅暈。#DEVOTION1.5g $1,200獨家滋養保水複合物與乳木果油的高濃度保養成份，8HR 長效修護保濕，更添加芒果脂萃取，有效撫平唇紋，一擦補水有光，絕美的玫瑰金包裝隨手補妝都能搶鏡！#CRUSH3g $1,100一抹唇紋消失，24小時輕盈水嫩。柔滑奶霜質地，絲滑融唇不黏膩，添加玻尿酸微晶球，讓雙唇呈現自然蜜糖光澤與長效水嫩舒適感。NARS 作為 金曲獎唯一指定彩妝合作夥伴，官網同步推出金曲獎精選單品，從底妝到唇彩一次搭配，展現個人魅力的最佳上鏡妝必備好物一次擁有！由金曲彩妝團隊打造，運用NARS夏季全新頰彩、唇彩，以專業立體小臉法，從修容、腮紅到打亮，打造最上鏡的精緻輪廓。預約並消費還可再抽金曲藝人同款全妝組 (價值$8,100)