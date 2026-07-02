2026 FIFA世界盃足球賽火熱進行，麥當勞球星杯也在暑假7月第一天開賣，Threads上卻有網友無奈表示，「是不是一間店只進一種款式？」許多人曬出一次買到6個孫興慜、4個亨利、3個貝克漢，六個亞馬爾還被笑是「六馬隊」，甚至有死忠球迷看著12號奶昔大哥彩蛋狂問「他是誰啦」，釣出鐵粉笑說「超經典！」、「很多台灣人想要」。對此，麥當勞也回應了。
麥當勞球星杯機率好謎！苦主一手「六馬隊」求交換
迎接世足賽，台灣麥當勞推出「FIFA世界盃餐」球星杯，還原招牌名場面開搶「黃金右腳」貝克漢（David Beckham）、「亞洲球王」孫興慜（Son Heung-min）、「西班牙新星」亞馬爾（Lamine Yamal）、「巴西足球魔術師」小羅納度（Ronaldinho）、「法國傳奇前鋒」亨利（Thierry Henry）共5位跨世代球星傳奇；及麥當勞人氣角色「奶昔大哥」。
《NOWNEWS今日新聞》記者海巡社群平台，Threads上卻有網友無奈表示，「是不是一間店只進一種款式？」發文抱怨「連續拿到6個孫興慜...」，釣出許多人一起曬出戰績，只見4個亨利、3個貝克漢等，一字排開的畫面讓人笑瘋。
其中，竟然不只一個人收到六個亞馬爾，還被笑是「六馬隊」、「六馬爾」、「馬六甲」，眾人既幽默又熱心地幫取隊名，還迅速討論起交換大法。
球迷狂問「他是誰」？真相笑瘋 奶昔大哥掀論戰
也有球迷誤以為麥當勞「FIFA世界盃餐」都是知名球星肖像的專屬杯子，沒想到盲盒一打開看到麥當勞超人氣明星，傻眼表示「抽到什麼奶昔大哥」、「拿這幹什麼啦😆這是球星嗎？」
急得麥當勞鐵粉跳出來護航，「超經典！」「怎麼可以不認識背號12號的奶昔大哥」、「奶昔大哥比其他的都還要好 傻傻的」，還有人敲碗「坐等六個奶昔大哥圖」，還有網友笑說：「外國人都不想要拿到奶昔大哥，台灣人卻想要奶昔大哥」。
麥當勞回應了！款式隨機供應、不可挑款
對此，麥當勞表示，台灣麥當勞自7月1日起至7月28日（或售完為止）推出「FIFA世界盃餐」，每個套餐皆含主餐、中薯、38元飲品及「經典球星杯」乙個（共6款設計，款式隨機供應、不可挑款），讓麥當勞用經典美食邀請消費者一同感受世足熱潮。
據了解，每間麥當勞門市餐廳一定會有六個款式球星杯。
《NOWNEWS今日新聞》記者也有看到，有網友開賣第一天揪全家衝麥當勞試手氣，一次把所有球星杯都湊齊了，「現在只差奶昔大哥」。看來手氣真的很重要。
麥當勞「球星杯」FIFA世界盃餐購買方式一覽
販售時間：7月1日上午10:30起至7月28日（或售完為止）
購買方式：麥當勞「FIFA世界盃餐／球星杯餐」，購買任一超值主餐即可加價120元升級，「主餐＋中薯＋38元飲品＋經典球星杯」（乙款，款式隨機供應、不可挑款）。
預測冠軍領大禮包！王品出手了
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