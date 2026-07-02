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無人機玩家注意，台中空域管制再收緊！台中市政府最新修正公告「遙控無人機飛航活動區域」，並已於6月24日正式生效。本次大動作新增台中慈濟醫院、建功國小等41處禁飛區域，使全市管制空域總數攀升至515處。市府交通局強調，新制上路後將嚴格執法，違規闖入者最高可處30萬元罰鍰；若誤闖機場四周禁航區，更將面臨最高150萬元的重罰並沒入機體。隨著遙控無人機風氣日盛，相關管理問題也引發社會關注。根據交通部民用航空局截至今年6月中旬的統計，台中市遙控無人機註冊數量已達4,373架，操作證數量亦達4,481張。然而，在活動蓬勃發展的背後，違規亂象也屢屢發生，自民國109年「民用航空法」無人機專章實施至114年底，台中市已累計舉發37起違規案件。交通局長葉昭甫表示，今年（115）年至今已針對無人機違規操作裁罰4起案件。常見的違規態樣主要包括：於公告禁止區域內操作、在人群聚集或室外集會遊行上空活動，以及在日落後日出前的夜間時段進行飛航。他強調，特別是在大型群眾活動中，未經許可操作無人機恐引發墜落傷人意外，具有極高風險，呼籲飛友切勿以身試法。針對日常操作規範，交通局重申飛友應嚴格謹記「五要五不要」原則。「五要」包括： 要在白天飛行、要在視距內進行操作、要低於400呎活動、要隨時監視無人機與周遭狀況、要遵守管理規則的操作限制。「五不要」則為： 不要與其他航空器或建築物接近碰撞、不要投擲或噴灑物件、不要裝載危險物品、不要在人群上空活動、同一人同一時間不要控制2架以上無人機。此外，交通局補充說，若政府機關、學校或法人因業務需求需排除操作限制或進入禁區，必須提前透過民航局「遙控無人機管理資訊系統」提出申請。若未經程序私自飛行，處3萬至30萬元罰鍰；若違規闖入民航局公告的機場四周、禁航區或限航區，罰鍰將大幅提高至30萬至150萬元，並得沒入無人機。若因而危害民眾生命財產安全，還將依法移送法辦，追究相關刑事及民事損害賠償責任。