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近日有肯亞媒體報導指出，該國外交官員宣稱，肯亞將拒絕持有台灣護照者入境；儘管我國外交部已表明，尚無接獲民眾反映遭拒絕入境的案例，但整起事件仍引發外界高度關注。對此，律師陳君瑋質疑，肯亞此舉是否在呼應中國近期推動的《民族團結法》？同時也狠酸，整體對台灣影響不大，只會凸顯中共雞腸鳥肚，以及肯亞對中國言聽計從的囧樣。陳君瑋指出，中國自7月1日起實施《民族團結法》，其核心爭議在於將「支持統一」與「推動民族融合」法典化為強制性法律義務，並將管轄權延伸至境外。他直言，中國如果真的夠厲害，應該去慫恿影響力更大的國家，拒絕台灣護照入境，例如最近被「親中疑雲」罩頂的韓國總統李在明，「如果李在明真的敢拒絕台灣護照，這才是中共大外宣大成功啊」！陳君瑋提到，獨裁國家，諸如中共往往都是先實施，後來發現沒有法律依據，才回頭立法，而這種案例屢見不鮮。他進一步舉例，像是抓了李明哲、富察，做都做了，現在才開始立民族團結法。中共的中紀委反腐已經抓了一堆人，才開始修憲法制化，創立類似於台灣監察院的「國家監察委員會」。「不過好在台灣肯亞之間，雙邊貿易規模較小。」陳君瑋說明，雙邊一年貿易總值約落在1,500萬至2,500萬美元之間，而赴肯亞觀光或商旅的台灣旅客數極少，每年約為幾百人次的規模。所以這次拒絕台灣護照，估計對台灣影響不大，只會凸顯中共雞腸鳥肚，以及肯亞對中國言聽計從的囧樣。