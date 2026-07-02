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避孕藥參照日本模式藥局買？ 石崇良：不會貿然上路

緊急事後避孕藥需取得醫師處方 藥師公會憂轉向非法網購

食藥署6月25日預告「藥事法第6條之1應建立追溯或追蹤系統之藥品類別」草案，引起各界對於事後避孕藥轉類的討論。藥師公會全聯會今（2）日表示，政策討論也應回歸婦女健康、生育自主與用藥安全。衛福部長石崇良則說，盡可能下半年提出相關內容。網路傳出非法販售「流產藥」，也引起網路熱議。食藥署提到，6月25日依據《藥事法》第六條之一，預告修正應建立追溯或追蹤系統的藥品類別。此次預告 Misoprostol、Levonorgestrel及Ulipristal acetate等3款口服單方劑型藥品納入管理，預告期60日、將廣泛蒐集各界意見。民進黨立委林月琴今日也在立法院質詢時指出，事後避孕藥的關鍵是時間，不能只追藥品流向，性侵害、親密關係控制、未成年、假日與非都會區等情境，都必須在法規討論中被看見。林月琴表示，前幾年衛福部開始檢討避孕藥轉為指示藥，也說要比照日本的模式示範，如今卻未看到進度。石崇良則說，此次是進行3種藥納入追蹤追溯管理系統的預告，一定會有相關配套才正式實施。石崇良說，這3種並非常規使用的避孕藥，都是事後緊急使用，以Misoprostol不是事後避孕藥，通常是搭配RU-486墮胎藥使用，因此要非常小心。另外2種是屬於黃體素，且是較高劑量，並不是常規避孕藥，屬於事後緊急使用。石崇良說明，理解有緊急情況會有需要，但是否參考日本模式，未來會一併討論。他提到，考量部分國人需要，在正式實施前，會有相關配套措施，也盡可能在下半年提出，不會貿然上路。藥師公會全聯會今日召開記者會，藥師公會全聯會榮譽理事長黃金舜指出，人工流產藥Misoprostol具有特定藥理作用及使用風險，納入追蹤追溯管理有其必要，支持政府從風險管理角度強化把關，但Levonorgestrel及Ulipristal acetate屬於緊急事後避孕藥，若未清楚區分不同藥品的性質和使用情境，可能會導致大眾產生誤解。黃金舜說，也可能增加有緊急需求女性取得藥品的障礙，相關政策應以科學證據與風險分級為基礎，避免將不同藥品混為一談。藥師公會全聯會發言人黃彥儒說，目前緊急事後避孕藥需要先取得醫師處方，但門診時間、假日休診、偏鄉婦產科不足的狀況，可能會影響、導致延誤用藥，若臨時有需求又必須短時間取得藥品的女性，可能會因為不便而放棄服藥，甚至轉向非法網購。