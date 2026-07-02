晶華國際酒店集團表示，將於7月3日以及6日分別推出線上旅展，開賣台北晶華餐飲和SPA優惠券以及可以入住晶華、晶英、捷絲旅的「環遊晶華」住宿券，共計超過20項優惠商品，最低為52折。另外兩大buffet也有優惠，栢麗廳餐券最低7.1折，還有「買十送一」促銷；泰市場更是下殺至6.8折。
晶華酒店提到，去年推出即創下歷史最高銷售紀錄的「環遊晶華 集團聯合住宿券」，今年仍然預期熱賣，每張售價3000元、消費者使用一張、二張、三張，分別入住集團旗下飯店，並享有「買十送一」或是「買十送亞洲萬里通8,000哩程數」的超值優惠。
海陸義大利麵雙人午餐券下殺52折 近半價吃龍蝦、牛小排
優惠餐券的品項涵蓋晶華館內外各大餐廳，52折的吸睛商品是義饗食堂推出的「海陸義大利麵雙人午餐券」，1899元即可品嘗到兩人份的龍蝦與牛小排的超級組合，每人千元有找，將近是半價就吃到。
兩大buffet也有優惠 最低68折
位在台北晶華酒店內的人氣buffet栢麗廳，則推出早餐、午餐、下午茶及假日晚餐等多款優惠券，其中平日下午茶四人券最優惠，下殺至71折，且平日午餐及下午茶單人套票皆祭出「買十送一」優惠。而館外餐廳泰市場，也同步推出平日午餐雙人、四人優惠券及午、晚餐套票，最優為平日下午茶單人套票（10張）只賣8800元，是68折的超殺折扣。
另還有位於晶華酒店中庭的azie餐廳仍然強打「美國冠軍爐烤肋眼牛排」券，僅899元，三燔本家與三燔北投則有多款壽喜燒及日本A5和牛放題券，最低下殺至59折。
台北文華東方攜手多哈文華東方餐飲團隊 推兩檔餐宴
至於台北文華東方酒店，則宣布攜手多哈文華東方酒店餐飲團隊，於 M.O. Bar 探索印度香料的繽紛層次與土耳其料理的溫暖風味， 7月9日至12日及8月6日至9日，分別推出「印度」及「土耳其」主題的期間限定風味饗宴，分享式套餐包含：迎賓飲品、多款冷前菜或熱前菜、豐盛主菜及特色甜品，每位2800元+10%，另亦有印度及土耳其主題限定調酒，每杯480元+10%。用餐時段為晚間6:00至8:00，及8:30至10:30，分享式套餐需至少2位賓客起接受預訂。
其中的7月9日至12日檔期，由多哈文華東方酒店主廚Jay Singh跨海來台掌杓，他擁有豐厚的國際料理視野，擅長以經典烹飪技法與現代創意巧妙融合，為賓客打造難忘的創意感官體驗。從北印度街頭小食、Kerala沿海料理，到皇室御廚的香料傳承，將「印度」香氣以分享式餐桌呈現層次豐富的香料風味。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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優惠餐券的品項涵蓋晶華館內外各大餐廳，52折的吸睛商品是義饗食堂推出的「海陸義大利麵雙人午餐券」，1899元即可品嘗到兩人份的龍蝦與牛小排的超級組合，每人千元有找，將近是半價就吃到。
兩大buffet也有優惠 最低68折
位在台北晶華酒店內的人氣buffet栢麗廳，則推出早餐、午餐、下午茶及假日晚餐等多款優惠券，其中平日下午茶四人券最優惠，下殺至71折，且平日午餐及下午茶單人套票皆祭出「買十送一」優惠。而館外餐廳泰市場，也同步推出平日午餐雙人、四人優惠券及午、晚餐套票，最優為平日下午茶單人套票（10張）只賣8800元，是68折的超殺折扣。
另還有位於晶華酒店中庭的azie餐廳仍然強打「美國冠軍爐烤肋眼牛排」券，僅899元，三燔本家與三燔北投則有多款壽喜燒及日本A5和牛放題券，最低下殺至59折。
台北文華東方攜手多哈文華東方餐飲團隊 推兩檔餐宴
至於台北文華東方酒店，則宣布攜手多哈文華東方酒店餐飲團隊，於 M.O. Bar 探索印度香料的繽紛層次與土耳其料理的溫暖風味， 7月9日至12日及8月6日至9日，分別推出「印度」及「土耳其」主題的期間限定風味饗宴，分享式套餐包含：迎賓飲品、多款冷前菜或熱前菜、豐盛主菜及特色甜品，每位2800元+10%，另亦有印度及土耳其主題限定調酒，每杯480元+10%。用餐時段為晚間6:00至8:00，及8:30至10:30，分享式套餐需至少2位賓客起接受預訂。
其中的7月9日至12日檔期，由多哈文華東方酒店主廚Jay Singh跨海來台掌杓，他擁有豐厚的國際料理視野，擅長以經典烹飪技法與現代創意巧妙融合，為賓客打造難忘的創意感官體驗。從北印度街頭小食、Kerala沿海料理，到皇室御廚的香料傳承，將「印度」香氣以分享式餐桌呈現層次豐富的香料風味。
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