我是廣告 請繼續往下閱讀

熱門韓劇《鐵拳教育》正夯，掀起網友討論教權低落、校園霸凌等情事，面對國內校園安全亮起紅燈，民進黨立委林岱樺今（2）日受訪時直指，這正是台灣教育長期「重智輕德」敲響的最沉重警鐘，若防護網持續漏接，將嚴重衝擊中南部等各區域的基層教育品質。林岱樺引述教育部113年各級學校校園安全事件報告，暴力與偏差行為通報數年年暴增，111年1萬7千多件、112年2萬5千多件，113年更是直接突破3萬件，其中竟以「國小」高達1萬1千多件為最多，暴力已有嚴重「幼齡化」趨勢，更令人匪夷所思的是，在30多項通報類別中，「其他暴力或偏差行為」竟占了48.7%，逼近半數黑數；他質疑，教育部早在十年前就承諾細分該項目，十年來卻因循苟且、玩忽職守，簡直把校園安全當兒戲。針對近期熱門韓劇《鐵拳教育》中虛構「教權保護局」以暴制暴的保守路線，林岱樺指出，這種極端手段絕非現實解方，但該劇之所以引發大眾共鳴，恰恰折射出基層教師隻身涉險的集體焦慮；他直言，「當正常制度無法保護一線教師，社會就會開始渴望不正常的正義」。林岱樺為廣大基層親師生權益發聲，指出當前制度缺乏風險分擔機制，老師正當管教動輒得咎、面臨惡意投訴。他憂心說，「老師不敢管、不願管的『佛系教學』，最後犧牲的是多數孩子的受教權」， 為了保障校園安定，品格與法治教育絕不能流於標語，必須實質納入12年國教與學校評鑑的「硬指標」，讓學生的品德表現與學校爭取的補助款一樣重要。除了義務教育，林岱樺認為，高等教育也應重拾「大學之道在明明德」的精神，大學不能淪為職業訓練所，大專院校應推動社會實踐與同理心必修課程，讓學生學會尊重第一線基層勞工；他強調，「萬事德為先，一個沒有品格與法治觀念的知識分子，對社會的危害比什麼都大」。林岱樺大聲疾呼，教育部不能再抱持鴕鳥心態，用「其他」模糊焦點，他承諾，一定會在立法院盯緊教育部，大刀闊斧翻轉僵化體制，全面健全教師防護網、細分校安通報，將台灣教育的「品格之魂」狠狠找回來，給社會一個交代。