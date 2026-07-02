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台中拚無人機藍海 江啟臣：台美合作最強拼圖

不只拚價格 中台灣靠「信任感」打進國際市場

美國在台協會（AIT）今天與台中市政府共同舉辦「無人載具產業與海外商機論壇」，促成活動的立法院副院長江啟臣表示，商用無人機市場正迎來爆發式成長，預估2030年全球產值將上看1000億美元。中台灣供應鏈的品質與技術實力深受國際肯定，更是全球少數能取得美方資安與軍規認證的隱形冠軍；面對未來無人載具與AI機器人時代，他直言「台中就是世界的核心」。江啟臣指出，今年2月他陪同美國在台協會處長谷立言參訪台中精密機械產業，對方深刻感受到中台灣產業的活力。谷立言當時更直言，「美國要推動再工業化與發展AI，絕對需要台灣的幫助」。今年5月，江啟臣親自前往美國喬治亞理工學院及當地智慧城市實驗室，考察AI機器人的最新發展，更加堅信「台中就是台美雙贏的核心」。江啟臣說，商用無人機市場正快速起飛，2030年全球產值上看1000億美元，這是一場不容錯過的藍海商機。美國擁有頂尖的軟體設計與實體AI技術，中台灣則在精密機械、智慧製造與光學儀器領域具備世界級實力；美國的創意與AI設計，若要最快變成原型機並投入量產，台灣、尤其台中，就是最有力的夥伴。他進一步指出，台灣產業分工極具優勢，北部擅長系統設計，中彰投則是精密製造與零組件組裝重鎮。中台灣供應鏈不僅品質深受國際肯定，更是全球少數能取得美方資安與軍規認證的隱形冠軍，中彰投的一舉一動，幾乎都牽動全球無人載具供應鏈的脈搏。江啟臣強調，台灣具備「強研發、高CP值、快生產」的優勢，絕對有條件也有實力在台積電之後，把無人載具產業打造為下一座「護國神山」。台灣工具機暨零組件同業公會理事長陳紳騰表示，目前大肚山60公里黃金縱谷的產業鏈雖面臨不少挑戰，這次論壇展現出台中產業的韌性。未來應加速整合競爭力，提出更好、更具韌性的解決方案，將產品精度、品質、可靠度、智慧製造與無人機產業緊密結合，一起迎向新商機。中華民國精密機械發展協會理事長張市育分享，他上週與無人機業者前往波蘭參加台灣形象展覽會，發現歐洲客戶最在意的並非價格或交期，而是「值不值得信賴」。這也讓他深刻體認到，全球競爭已從過去的成本競爭，轉型為信任與供應鏈韌性的競爭。張市育指出，無人機本質上始終是一台精密加工機，沒有世界級的精密製造，就不可能有世界級的無人機。因此，建立可信賴、具韌性的合作平台，讓更多國際夥伴願意選擇台灣、選擇中台灣，正是當前最重要的核心價值。