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AI 能當《獵人》助手嗎？粉絲兩派掀熱議

▲針對冨樫義博想用 AI 畫《獵人》原稿的言論，粉絲們掀起兩派論戰。（圖／集英社）

AI 能複製畫風 卻難取代冨樫靈魂

《獵人》（HUNTER×HUNTER）6月29日恢復連載，近日作者冨樫義博卻在《週刊少年Jump》留言開玩笑提到，「是否能用自己的畫作訓練 AI，再讓 AI 依照分鏡生成原稿」，引發粉絲熱烈討論。《獵人》睽違一段時間後再度恢復連載，讓全球粉絲相當振奮，不過，比起最新劇情，冨樫義博在《週刊少年Jump》第32期作者留言的一句話意外搶走焦點。他寫下：「如果用我的畫去訓練 AI，並讓它看分鏡，這樣能生出原稿嗎？」短短一句話迅速在社群發酵，引起漫畫迷熱烈討論。有《獵人》資深粉絲認為，這段留言其實帶有自嘲意味，也反映冨樫長年面臨的健康困擾，由於他多年飽受腰痛等疾病影響，作畫速度與連載進度經常受到限制，因此有人推測，冨樫或許真的在思考是否能利用 AI 協助部分繪製流程，讓身體負擔減輕，同時維持作品穩定更新。支持 AI 輔助創作的網友表示，如果故事、角色設定、分鏡仍由冨樫義博親自完成，AI 只是負責描線、背景或整理原稿等重複性工作，其實與助手分工沒有太大差異。更重要的是，若模型只使用冨樫本人作品進行訓練，也能避開目前 AI 最常被批評的未經授權學習與侵權爭議。不過也有不少漫畫迷抱持保留態度，他們認為《獵人》的魅力除了劇情外，更來自冨樫義博獨特的筆觸、分鏡節奏與畫面張力，這些都是 AI 難以完整複製的創作特色。一旦原稿改由AI大量生成，即使畫風相近，也可能失去作品最重要的人性與情感溫度。截至目前，多數粉絲仍認為冨樫義博只是隨口提出一個有趣的想法，並非正式宣布導入 AI 創作。比起討論 AI 能否畫出《獵人》，更多人希望他能把健康擺在第一位，不必勉強趕稿。對讀者而言，只要冨樫能按照自己的步調持續創作，《獵人》就值得耐心等待。