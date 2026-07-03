今（3）日是週五，明天就放假了，占卜師「道境塔羅」分析今日12生肖運勢，屬的容易出現缺乏動力的狀況，屬鼠的面對突發狀況，靈活應變比硬碰硬更有效，屬龍的今天有機會迎來轉機呦！
鼠
今天做事要多一分策略，少一分衝動。面對競爭或突發狀況，靈活應變比硬碰硬更有效，也要避免投機取巧，以免留下後患。
牛
工作上需要勇敢捍衛自己的立場。即使遇到質疑，也別輕易退縮，只要堅持自己的專業，就有機會獲得他人認可。
虎
容易出現拖延、缺乏動力的情況，原本安排好的進度可能因此停滯。先完成最重要的事情，再慢慢調整節奏，效率會更好。
兔
今天適合低調行事，不必急著把所有想法都說出口。多觀察、多思考，反而能避開不必要的人際糾紛與誤會。
龍
過去讓你感到挫折的事情，今天有機會迎來轉機。放下失敗的包袱，重新整理方向，新的開始正在醞釀。
蛇
容易因為缺乏耐心或準備不足而出現小失誤。遇到新任務不要急著行動，先確認細節，才能避免反覆修改。
馬
工作上需要運用智慧，而不是一味埋頭苦幹。保持彈性、懂得調整方法，將比單靠努力更容易達成目標。
羊
今天行動力容易受到影響，可能因急躁或方向不明而白忙一場。放慢腳步，先釐清優先順序，再開始執行會更順利。
猴
適合默默累積實力，不必急著與人比較。保留一些底牌，穩穩完成自己的工作，成果自然會被看見。
雞
機會很多，但也容易因選擇太多而猶豫不決。別讓幻想取代行動，專注做好一件事，比什麼都想嘗試更有成果。
狗
工作壓力開始減輕，遇到的困難也有機會獲得支援。保持正向心態，願意開口尋求幫助，事情會比想像中順利。
豬
長時間累積的疲憊容易在今天浮現，別勉強自己硬撐。適時休息、調整步調，才能以更好的狀態迎接後續挑戰。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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今天做事要多一分策略，少一分衝動。面對競爭或突發狀況，靈活應變比硬碰硬更有效，也要避免投機取巧，以免留下後患。
牛
工作上需要勇敢捍衛自己的立場。即使遇到質疑，也別輕易退縮，只要堅持自己的專業，就有機會獲得他人認可。
虎
容易出現拖延、缺乏動力的情況，原本安排好的進度可能因此停滯。先完成最重要的事情，再慢慢調整節奏，效率會更好。
兔
今天適合低調行事，不必急著把所有想法都說出口。多觀察、多思考，反而能避開不必要的人際糾紛與誤會。
龍
過去讓你感到挫折的事情，今天有機會迎來轉機。放下失敗的包袱，重新整理方向，新的開始正在醞釀。
蛇
容易因為缺乏耐心或準備不足而出現小失誤。遇到新任務不要急著行動，先確認細節，才能避免反覆修改。
馬
工作上需要運用智慧，而不是一味埋頭苦幹。保持彈性、懂得調整方法，將比單靠努力更容易達成目標。
羊
今天行動力容易受到影響，可能因急躁或方向不明而白忙一場。放慢腳步，先釐清優先順序，再開始執行會更順利。
猴
適合默默累積實力，不必急著與人比較。保留一些底牌，穩穩完成自己的工作，成果自然會被看見。
雞
機會很多，但也容易因選擇太多而猶豫不決。別讓幻想取代行動，專注做好一件事，比什麼都想嘗試更有成果。
狗
工作壓力開始減輕，遇到的困難也有機會獲得支援。保持正向心態，願意開口尋求幫助，事情會比想像中順利。
豬
長時間累積的疲憊容易在今天浮現，別勉強自己硬撐。適時休息、調整步調，才能以更好的狀態迎接後續挑戰。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。